馬杜洛政權遭閃電斬首！邱毅預言川普目的：接下來要對付「這大國」

美國日前在總統川普（Donald Trump）授權下，對委內瑞拉發動閃電打擊，逮捕委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）並將其押送至美國。前立委邱毅指出，美國這是一場教科書式的斬首行動，而川普用意就是在殺雞儆猴。至於下一個目標是誰？邱毅大膽預言，就是另一個石油大國「伊朗」。

邱毅透過臉書直言，委內瑞拉不僅是石油供應大國，更有12萬國防兵、超過100萬民兵，一直以來都是中南美洲的「反美核心」，殊不知美軍在加勒比海陳兵3個月後，一掌握馬杜洛行蹤，即由三角洲特種部隊掩護特戰隊員發動閃電突襲，一舉生擒馬杜洛夫妻。

「這是場教科書式的斬首行動」，邱毅表示，現在的馬杜洛只剩兩條路可以選，一是俯首認罪保住性命，二是絕不屈服、最終被美國處死。至於美國此舉是否有戰爭罪、反人類罪的疑慮？邱毅坦言，清楚勝者為王的川普「根本不在乎」。

由於委內瑞拉與中國、俄羅斯交好，各界也不禁關心川普政府此舉是否在警告中、俄？邱毅看川普警告哥倫比亞總統的言行分析，應是在殺雞儆猴、震懾其他國家。不過邱毅認為，川普要搞垮的下一個對象並非哥倫比亞，而是早已爆發嚴重經濟危機的「石油大國」伊朗，邱毅斷言「哈梅內依政權危險了」。

