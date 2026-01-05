馬杜洛昔嗆川普「來抓我啊」 白宮曬叫囂片狠打臉！

國際中心／江姿儀報導



美國總統川普（Donald Trump）於3日下令美軍對委內瑞拉發動攻擊，不僅轟炸委國首都，夜襲衝進委國總統官邸臥室，逮捕總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦並押返美國，雷霆手段引發國際高度關注。美國白宮昨（4日）在官方X帳號曬出馬杜洛過去囂張直嗆川普「來抓我啊！懦夫」的畫面，以帶有諷刺意味的操作狠狠打臉。





馬杜洛昔嗆川普「來抓我啊」狂挑釁！白宮曬叫囂片「夜襲猛轟」狠打臉諷1句

委國總統馬杜洛（右）2025年8月曾囂張嗆川普（左）「來抓我啊！我會在米拉弗洛雷斯宮等你，膽小鬼們，別讓我等太久。」。（圖／翻攝自川普X、白宮X）

美方昨（4日）於白宮官方帳號發出2段影片，還在首個短影音配文嘲諷「如果你不懂，那你現在該懂了」。內容為委內瑞拉總統馬杜洛去年（2025年）8月與美國關係緊張時，激動叫囂「來抓我啊！我會在米拉弗洛雷斯宮等你，膽小鬼們，別讓我等太久。」，緊接著美方軍機升起執行空襲抓捕任務，還穿插多段轟炸委內瑞拉的畫面，直接狠狠打臉。

沒想到馬杜洛一番挑釁言論不到半年就應驗，美方發動軍事行動，夜襲闖入委國總統官邸臥室，抓走馬杜洛押回美國。馬杜洛「雙手上銬」被押送至美國緝毒局（DEA）的畫面也曝光，引發各國網友熱議，社群上也瘋傳馬杜洛嗆聲片，還剪接了美國國鳥白頭海鵰凶狠注視、伸出利爪的畫面。













