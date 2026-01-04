馬杜洛昔嗆聲川普「來抓我啊」！白宮引盧比歐談話諷刺：如果你不懂「那你現在該懂了」

美國總統川普（Donald Trump）2日宣布逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）。對此，美國白宮發布馬杜洛抵達紐約後，遭上銬的畫面，並釋出馬杜洛去年（2025）8月，曾對川普嗆聲「有種來抓我」的談話。

綜合外媒報導，馬杜洛在川普第一任期即將結束時，就已遭紐約、華府與佛羅里達州聯邦檢察官以毒品恐怖主義陰謀、貪污、運毒等罪名起訴，除了馬杜洛之外，還包含委內瑞拉10多名官員。

而川普在2025年重返白宮後，提高馬杜洛的懸賞金至5000萬美元（約新台幣15.69億元）。針對此事，馬杜洛曾在去年8月透過公開談話對吹普嗆聲，「來抓我啊！我會在米拉弗洛雷斯宮（Ｍiraflores Palace，委內瑞拉總統官邸）等你」。他更揚言，「膽小鬼們，別讓老子等太久」。

如今，川普政府將馬杜洛押回美國，一語成讖。川普也在自家社群平台Truth Social釋出這段馬杜洛叫囂的畫面，並在後方放上一張美國國鳥白頭海鵰虎視眈眈的形象，再加上美國轟炸委內瑞拉片段，並附帶一段極為振奮的背景音樂。

白宮也在官方X平台和Instagram放上類似的迷因影片，並使用一段美國務卿盧比歐（Marco Rubio）的談話段落諷刺，「如果你不懂，那你現在該懂了」。並指出，馬杜洛曾有機會反悔，「但他錯失了良機」。

（圖片來源：白宮Instagram）

