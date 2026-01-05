馬杜洛昔炫「中國手機」 他狂讚「打臉畫面」流出！

生活中心／綜合報導



美國總統川普（Donald Trump）於3日下令美軍，針對委內瑞拉發動精準的「跨海閃擊」行動，夜襲衝進官邸臥室，逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦並押返美國。相關消息曝光後，引發國際高度關注，對此臉書粉專「台灣佛克斯」翻出過往的影片，台灣名嘴賴岳謙曾上節目讚「馬杜洛用華為手機，美國無法竊聽」，引發中、台網友熱議。





馬杜洛昔炫「習近平親贈中國手機」：美竊聽不了！他狂讚「打臉畫面」流出

委內瑞拉總統馬杜洛曾公開秀出中國國家主席習近平所贈的中國手機，頻頻向中方示好。（圖／翻攝自X@SpoxCHN_MaoNing、民視新聞）

廣告 廣告

委內瑞拉總統馬杜洛過去與中國交好，去年（2025年）8月出席活動，拿出中國國家主席習近平所贈的華為手機，興奮撥通大秀中文，還讚手機是「世界上最先進」，頻頻向中方示好。馬杜洛也曾多次公開大讚華為手機，表示「安全」、「美國人也竊聽不了」。如今美軍夜襲抓捕馬杜洛，相關事蹟再被翻出，引發熱議。

馬杜洛昔炫「習近平親贈中國手機」：美竊聽不了！他狂讚「打臉畫面」流出

委內瑞拉總統馬杜洛多次公開大讚中國手機，表示「安全」、「美國人也竊聽不了」。（圖／民視新聞、翻攝自川普X）

臉書粉專「台灣佛克斯」近日轉貼台灣名嘴賴岳謙的影片，賴岳謙過去曾在節目中開心與老婆一起開箱華為手機，狂讚委內瑞拉總統馬杜洛「用華為讓美國無法竊聽」保護國家安全，還呼籲其他國家效法「趕快換華為，保護國家安全」。不過一番言論流傳到中國影音平台，連中國網友都嘲笑，粉專也笑酸「最好笑的是原影片下面連中國人都來朝聖笑，摳連（可憐）喔」。

影片曝光，台灣網友無情吐槽「馬杜羅就是看了你的影片，才不慌的」、「好好笑，他腦袋裝華為嗎？」、「替習老代言嗎？！」、「結果馬杜洛安全地在睡夢中被美軍抓捕了」、「聽不到？那就直接帶回去問吧」、「被美國竊聽跟被中共竊聽選一個」、「然後就被人捉走了」、「用華為人就被帶走了啦」、「用，繼續用…笑」、「講得好，但現實打臉」、「直接被帶走了還吹」、「不用聽直接抓」、「帶貨翻車現場」、「就是用了華為，美國來捉人都還不知不覺。」。





原文出處：馬杜洛昔炫「習近平親贈中國手機」：美竊聽不了！他狂讚「打臉畫面」流出

更多民視新聞報導

美軍一夜活捉馬杜洛！中共國師崩潰「自搧巴掌」

馬杜洛被控4罪明天出庭 被押監獄「惡」名人多

馬杜洛「賢內助」身分曝光 掌「1大權」比尪還狂！

