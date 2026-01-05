馬杜洛曾嗆川普「來抓我啊」 白宮PO影片酸：你現在該懂了

白宮社群媒體釋出馬杜洛曾叫囂「有種來抓他」的影片。（翻攝自白宮Instagram、AP）

美國總統川普3日對委內瑞拉發動突擊，逮捕其總統馬杜洛夫婦，並將2人遣送美國接受司法審判。白宮社群媒體昨（4日）釋出一段馬杜洛於去年8月對川普叫囂「有種來抓他」的影片，並配文諷刺，「如果你不懂，那你現在該懂了」。

委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）於當地時間3日凌晨2時接連傳出爆炸聲，美國總統川普在社群發文，稱美國已成功對委內瑞拉及馬杜洛發動大規模襲擊，且馬杜洛夫婦已被抓獲，並從委內瑞拉帶離。美國司法部長邦迪（Pam Bondi）則在社群媒體發文指出，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）已被紐約南區聯邦地區法院起訴。

川普曾於2025年重返白宮後，提高馬杜洛的懸賞金至5,000萬美元（約新台幣15.69億元）。對此，馬杜洛於去年8月透過公開談話叫囂，「來抓我啊！我會在米拉弗洛雷斯宮（Ｍiraflores Palace，委內瑞拉總統官邸）等你。膽小鬼們，別讓老子等太久」。

不料，他的一席話卻一語成讖，不到半年，川普就將馬杜洛押回美國，同時在社群平台釋出馬杜洛叫囂的畫面，並放上一張美國國鳥白頭海鵰虎視眈眈的形象，以及美國轟炸委內瑞拉的片段；白宮也在官方社群媒體引用國務卿盧比歐（Marco Rubio）的談話諷刺，「如果你不懂，那你現在該懂了」，並提到馬杜洛曾有機會反悔，但他已錯失良機。





