馬杜洛有例在先 傳美擬策動年底前推翻古巴政權

（中央社華盛頓21日綜合外電報導）華爾街日報引述知情人士報導，在成功罷黜委內瑞拉馬杜洛政權後，川普政府大受鼓舞，正積極尋找古巴政府內部可策動人士，希望與這些人達成協議，要在年底前推翻古巴共產政權。

據指出，川普政府評估認為古巴經濟已近乎崩潰，自從失去馬杜洛（Nicolás Maduro）這個重要靠山之後，古巴政府比以往任何時候都更為脆弱。

美國高層官員指出，雖然美方尚未擬定方案，要如何結束古巴共產黨的70年統治。但他們認為，馬杜洛被捕後，馬的盟友隨即讓步，這對古巴來說，是前車之鑑，也是一個警示。

川普本月11日於社群媒體發文表示：「我強烈建議他們：現在就談判，以免為時已晚。」川普並宣布：「古巴將不再獲得委內瑞拉的石油或金援」。

有美國官員指出，他們在邁阿密和華府兩地，與古巴流亡者及公民團體會面時，重點在尋找古巴現任政府內部是否有人能夠看清時局變化，願意與美國達成協議。

美國官員表示，1月3日對馬杜洛的逮捕行動，之所以能夠成功，是因為在委內瑞拉領導層中，有關鍵人士的協助。

雖然美方尚未公開威脅要對古巴動武，但川普政府私下認為，對馬杜洛的迅雷突襲，應看作是對哈瓦那（Havana）的威嚇。

根據知情人士透露，美國情報單位評估，古巴當前經濟已一片淒涼，長期缺乏民生物資、藥品，又經常停電。

而古巴命運向來與委內瑞拉緊密相連，自1999年委內瑞拉查維茲（Hugo Chávez）主政後，委國補貼的石油便成為古巴的經濟命脈。

美國高層官員表示，華府打算切斷古巴這條維生命脈，來削弱古巴政權力量。經濟學家分析，古巴石油在數週內恐將耗盡，經濟運作可能陷入停擺。

川普認為，美國在委內瑞拉行動布局相當成功，而臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）也願合作，證明美國能夠主導局面。

白宮官員強調：「古巴領導人是無能的馬克思主義者，毀了自己的國家。而為他們撐腰的馬杜洛政權垮台後，古巴更遭遇重大挫敗。他們再次呼籲古巴必須及時談判，以免為時已晚。」（編譯：紀錦玲）1150122