馬杜洛權力末路！從巴士司機到流亡元首 揭開委內瑞拉崩壞12年內幕

國際中心／程正邦報導

先前習近平（右）與委內瑞拉總統馬杜洛（左）握手，如今馬杜洛被美國抓走。（圖／翻攝自新華社）

隨著美軍於 3 日凌晨在卡拉卡斯（Caracas）的閃電行動告捷，美國總統川普高調宣布已「活捉」尼古拉斯．馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦。這位統治委內瑞拉長達 12 年的左翼強人，正式結束了其充滿爭議的總統生涯，並將面臨遣送美國受審的命運。這場逮捕行動不僅是地緣政治的巨震，更是委內瑞拉多年來國勢崩潰、內憂外患的總結。

委內瑞拉總統馬杜洛遭美軍「活逮」前夕，還在在總統府會見中國特使邱小琪（左）率領的代表團。（圖取自facebook.com/NicolasMaduro）

藍領出身的權力之路：從方向盤到總統寶座

出生於 1962 年的馬杜洛，其人生軌跡充滿了傳奇與爭議。他出身加拉加斯（Caracas）的工人家庭，中學時期便展現對政治的狂熱，畢業後並未繼續升學，而是成為一名地鐵巴士司機。

在任職司機期間，馬杜洛憑藉著出色的組織力，創立了地鐵公司第一個工會，這也成為他日後躍入政壇的踏板。他後來成為前總統查維茲（Hugo Chávez）最忠實的戰友，先後擔任外交部長與副總統。2013 年查維茲癌逝前，指名馬杜洛為接班人，讓這名藍領出身的政治家登上了權力巔峰。

委內瑞拉強人馬杜洛，於3日凌晨遭美軍以空襲為掩護的行動中，遭到抓捕，美方對他起訴的多起毒品與槍械罪名。（圖／翻攝自X平台 @NicolasMaduro）

崩壞的 12 年：石油大國的經濟悲劇

馬杜洛上任後，承襲了查維茲的「社會主義」路線，卻遇上了國際油價大跌與管理失當，將這座坐擁全球最大石油儲量的國度推入深淵。

在馬杜洛治下，委內瑞拉經歷了人類近代史上最嚴重的惡性通貨膨脹，藥品與糧食極度短缺。據統計，該國約 86% 的人口跌入貧困線以下，更有超過 500 萬 民眾被迫逃離家鄉，形成全球最龐大的難民潮之一。

馬杜洛在 2018 年與 2024 年的連任選舉中，因舞弊疑雲遭致美、歐等國拒絕承認。2019 年，美方轉而承認反對派領袖瓜伊多（Juan Guaidó）為合法領袖，雙方正式斷交。

委內瑞拉總統馬杜洛在總統前曾做過巴士司機。（圖／翻攝自X平台 @NicolasMaduro）

劍拔弩張：從「毒品指控」到軍事逮捕

美國政府對馬杜洛的敵意並非一日之寒。2020 年，美方正式對馬杜洛提出「毒品恐怖主義陰謀」的刑事指控，並懸賞高額獎金，指控其利用公權力進行跨國毒品走私。

國際人權組織多次譴責馬杜洛政權，利用國家安全機構任意拘留、酷刑鎮壓異議人士，估計有近 1.9 萬 人曾遭政治迫害。面對制裁，馬杜洛始終採取強硬反美立場，指控華盛頓覬覦委國石油。然而，2026 年這場突如其來的空襲與逮捕，顯示美方的戰略已從「外交封鎖」徹底轉向「實體打擊」。

川普發文證實空襲委內瑞拉首都，聲稱抓獲總統馬杜洛夫婦。（圖／翻攝自X平台 @川普）

