馬杜洛比特幣驚人持有量曝光！謝金河列獨裁者特徵：又有領導人被美國掌握

2026年元旦剛過不久，委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）凌晨傳出爆炸聲，美國實施軍事行動，逮捕委國時任領導人馬杜洛（Nicolas Maduro），押往紐約接受審判，消息一出震驚事件，有專家表示，這讓各國的「獨裁者」感到更加不安。財信傳媒董事長謝金河8日晚間在臉書指出，美國總統川普（Donald Trump）在2026年以生擒馬杜洛夫婦揭開序幕，展現「美國力量」，至今世界仍議論紛紛，今年料將是川普改變世界「最好看的一年！」

謝金河以「獨裁者的最後歸宿」為題表示，馬杜洛夫婦被逮捕並且被押解至美國受審後，最值得關注的，是瑞士銀行立即凍結馬杜洛帳戶的資產，根據外電報導，馬杜洛的帳戶有6萬多枚比特幣，價值約高達600億美元，另有相當數量的黃金。委內瑞拉局勢方面，美國選定馬杜洛副手羅德里格茲（Delcy Rodriguez）接掌大局，放話稱如果不配合，下場會比馬杜洛還慘，這是因為美國已摸清她的底細，羅德里格茲錢藏在杜拜和土耳其。

馬杜洛運出 百餘公噸黃金 謝金河： 獨裁者總有海外帳戶 ​

謝金河進一步說，集團獨裁者們都有著共同模式，以對立高壓整肅異己，國內民眾流亡，如古巴有25萬人、伊朗15萬人以上，委內瑞拉則有超過20%的民眾流亡海外，獨裁者將國家利益掌握在自己手上，並藏在海外帳戶。美國施壓後，委內瑞拉股市開始上漲，待馬杜洛被抓消息傳出，加拉加斯股市更是大漲，市場期待委內瑞拉會出現新局；海外流亡的委內瑞拉人民則走上街頭歡呼，「現在全球都在猜，誰是下一個馬杜洛？」

謝金河總結，美國此次精準的「斬首」行動，給了世界一個範本，對付極權國家不用登陸戰，只要擒賊先擒王就可以完成任務，而抓住其金流更是七吋要害，獨裁者都把錢放在海外，把帳頭抓住，獨裁者就完全現形。根據《路透社》報導，瑞士已下令凍結馬杜洛與其同夥在瑞士的資產，而瑞士海關資料顯示，馬杜洛2013上任初期幾年，曾將百餘公噸的黃金運往瑞士，價值高達41億瑞郎（約新台幣1620億元）。​

