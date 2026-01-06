馬杜洛法庭態度強硬 戰俘用國際法 非刑事程序

遭美國擄走的委內瑞拉總統馬杜洛五日首度在紐約出庭否認販毒等所有控罪，並自稱是「遭美方綁架的戰俘」。紐約時報報導，曾任職曼哈頓聯邦檢察官、現為哥倫比亞法學院教授的里奇曼指出，若被認定為「戰俘」，其待遇將適用國際法與「日內瓦公約」，而非一般刑事程序。

衛報報導，馬杜洛在法庭上態度強硬，一再插話喊無罪，「馬杜洛個人形象強烈，讓法庭迅速充滿張揚、嚴肅、玩笑、挑釁」等氣氛。

辯護律師一度比出手勢要他克制，退庭時馬杜洛還把一支筆塞進筆記本，立即遭法警取回。

廣告 廣告

紐時指出，關鍵在於川普政府一方面把抓馬杜洛說成「執法行動」，另一方面又用近似戰爭的措辭與手段，諸如軍事行動、打擊船隻、封鎖、集結軍艦等。

因此馬杜洛自稱「戰俘」，釋出一項尖銳的訊息，意在指明美方口中的反毒執法是一場軍事行動。

里奇曼說，馬杜洛並非第一個提出這種主張的刑事被告，但可能對案件走向影響不大。他指出，縱然馬杜洛自稱「戰俘」或主張國際法、元首豁免，在美國，法官多仍會把它當作一般刑事案件處理。

【看原文連結】

更多udn報導

老外列舉台北3缺點「真的過譽了」 褒貶不一各有人挺

寒流來襲「唐宋八大家」集體陣亡？超狂記憶口訣曝光

買蛋餅結帳聽到神秘數字88888 陌生阿姨1句感動上萬人

性感但危險！新疆維納斯「肩帶斷掉不停下滑」隨時會走光