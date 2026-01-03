馬杜洛淪硫磺島號囚徒！川普揭「天才突襲」細節：美企將重返委國石油業

國際中心／程正邦報導

川普揭露美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛的細節，大讚「天才突襲」。（圖／翻攝自川普臉書、馬杜洛 X平台）

南美洲的地緣政治版圖在今日迎來歷史性洗牌。美國總統川普在接受《福斯新聞》（Fox News）專訪時正式證實，美軍已完成針對委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro）的抓捕行動。目前，馬杜洛夫婦已被扣押在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，正全速駛往紐約準備受審。此舉不僅宣告馬杜洛政權的崩解，更預示著全球能源市場將迎來一場由美國主導的劇烈重組。

卡拉卡斯遭空襲！委內瑞拉進入緊急狀態，馬杜羅怒斥：美圖謀石油資源。（圖／翻攝自X平台 @BaateinStockKi）

能源版圖重寫：川普宣布強勢介入委國石油

在接受專訪及隨後的媒體互動中，川普展現了對委內瑞拉石油資源的強大野心。據《衛報》（The Guardian）報導，川普明確指出美國將「非常強勢地介入」委國石油產業。他直言不諱地表示，美國擁有全球最頂尖、規模最大的石油公司，未來將深度參與委國能源開發。

川普強調，這場行動的一部分是為了討回「歷史債務」。他主張委內瑞拉政府必須歸還自 1970 年代石油國有化運動以來，從埃克森（Exxon）、美孚（Mobil）與雪佛龍（Chevron）等美企手中「奪走」的資產、土地與經營權益。這項表態無疑是向國際石油巨頭發出重返南美的訊號。

美國川普政府於上週強行扣押委內瑞拉外海的油輪「船長」號。（圖／翻攝自X平台 @JeffreyKabos）

最後通牒與拒絕談判：戰前的秘密通話

川普在採訪中首度揭露，他在軍事行動的一週前曾親自致電馬杜洛，發出最後通牒。川普形容當時的對話極其強硬：「我直接告訴他，你已經沒有退路，你必須投降（You have to surrender）。」

儘管馬杜洛在行動前夕曾透過管道試圖尋求談判空間，但遭到川普斷然拒絕。川普表示：「我不想再聽任何藉口，時機已經成熟，我們必須採取行動。」這種「不談判、直接執法」的風格，已成為川普 2.0 時代對外政策的鮮明印記。

委內瑞拉強人馬杜洛，於3日凌晨遭美軍以空襲為掩護的行動中，遭到抓捕，美方對他起訴的多起毒品與槍械罪名。（圖／翻攝自X平台 @NicolasMaduro）

戰報解密：美軍「有傷無亡」的閃電戰

川普將此次突襲形容為一場「天才般的軍事行動」。在損失評估方面，川普透露美方達成了「零殉職」的奇蹟。雖然在激烈的交火中有數名特種部隊成員受傷中彈，但全員皆已平安撤離並接受治療。

在裝備損失方面，美軍並未損失任何定翼機。川普提到，雖有一架直升機在撤離過程中受損嚴重，但美軍仍堅持「不留下任何裝備」，最終成功將該機帶回基地。這顯示了美軍在這次高風險任務中的戰略定力。

委內瑞拉總統馬杜洛（右）被捕前夕，2日在總統府會見中國特使邱小琪（左）率領的代表團，稱兩國是兄弟。（圖取自facebook.com/NicolasMaduro）

司法審判與權力重組：委國核心逃往俄國

馬杜洛抵達紐約後，將在曼哈頓聯邦法院面臨毒品走私及非法持有武器等重罪起訴，並預計關押於布魯克林拘留中心。而委國內部的權力真空也正迅速填補，川普屬意由前反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）接掌過渡政府。

與此同時，原本代行職權的委國副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）據傳已連夜逃往俄羅斯尋求庇護。川普對此嚴厲警告，任何仍效忠舊政權的人員都將面臨暗淡的前景。

