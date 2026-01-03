馬杜洛淪階下囚「正式起訴毒品與武器罪名」 陸特使剛離境美軍就空襲

馬杜洛於1月2日在總統府觀花宮接見中國特使邱小琪，雙方強調中委為堅定盟友，僅隔數小時即爆發美軍突襲。（圖／翻攝自臉書，Nicolás Maduro）

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）於1月3日凌晨在美軍發動的精準空襲行動中遭到逮捕，隨後美國司法部正式對他提出多項嚴重罪名的起訴，包含毒品走私與武器相關指控。這起突襲與司法程序，被外界視為美國對南美政局與中國影響力的強力回應。

美國司法部長邦迪宣布，馬杜洛將面臨多項毒品與武器罪名起訴，案件已由紐約南區法院受理。（圖／達志／美聯社）

根據BBC與CNN西語頻道綜合報導，美國總統川普（Donald Trump）凌晨下令美軍對委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）多處軍事據點發動攻擊，並以軍事壓制為掩護，成功拘捕馬杜洛及其夫人。川普稍後證實兩人已遭押送出境，未來將在美國接受偵訊與司法審判。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）在隨後召開的記者會中指出，馬杜洛在紐約南區遭到正式起訴，涉及的罪名包括「策畫販毒恐怖主義」、「策畫走私古柯鹼」、「非法持有機關槍與毀滅性裝置」，以及「策畫使用毀滅性武器攻擊美國」。邦迪表示：「他們將在美國土地上，美國法院內，全面承受美國司法的憤怒。」

邦迪並感謝參與任務的美軍官兵，強調本次行動是「極大成功」，有效打擊了兩名「國際毒品走私犯」，顯示美方在跨境犯罪及國際安全上的零容忍立場。本次軍事行動的敏感性與時機引發全球關注。僅在空襲前不到24小時，大陸政府特使邱小琪率領的高級代表團甫結束對委內瑞拉的訪問，與馬杜洛在總統府觀花宮（Miraflores Palace）進行會晤。雙方在會後強調兩國為「堅定盟友」，並重申反對單邊制裁與霸權主義。

大陸代表團成員包含大陸駐委內瑞拉大使蘭虎與外交官王昊，委國副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）也陪同與會。馬杜洛當時形容中國是委內瑞拉的「兄弟」，並透過社群平台表示，兩國合作關係緊密，涵蓋能源、經濟與政治領域。

外界普遍認為，川普政府此舉是對大陸在拉丁美洲擴張影響的強烈反制。（圖／達志／美聯社）

然而，大陸代表團剛離境不久，卡拉卡斯即傳出空襲巨響。美軍精準轟炸卡洛塔空軍基地（La Carlota）與蒂烏納堡（Fuerte Tiuna）等重要軍事設施，瓦解馬杜洛政權的制空與防衛體系。外界普遍認為，川普政府此舉是對大陸在拉丁美洲擴張影響的強烈反制。

大陸常駐聯合國副代表孫磊先前曾在安理會上譴責美國對委內瑞拉的軍事部署與制裁，認為此舉嚴重違反國際法與《聯合國憲章》，並呼籲美方停止干涉他國內政。然而，美方此番行動未見退讓，反而更進一步將馬杜洛移送法辦。目前，委內瑞拉局勢仍處於高度緊張狀態。馬杜洛的被捕與起訴，不僅改寫該國政局走向，也勢將對中美在全球南方國家的地緣競逐產生深遠影響。

