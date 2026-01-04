馬杜洛淪2026首位被俘元首！他上銬竟喊：新年快樂

國際中心／李明融報導

美國總統川普（Donald Trump）3日發文證實，美國成功對委內瑞拉發動大規模打擊，委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，兩人已被押回美國接受司法審判，美軍在短時間內完成打擊並活捉領導人，引發國際社會關注；白宮公開一段影片，畫面顯示馬杜洛「雙手上銬」被押送至美國緝毒局（DEA），嘲諷「過程就像犯人遊街」，不過畫面可以看到他神情相當冷靜，還向拍攝者點頭示意並說「新年快樂」。

廣告 廣告

馬杜洛淪2026首位被俘元首！白宮譏如「犯人遊街」他上銬竟喊：新年快樂

馬杜洛上銬畫面曝光，還冷靜向拍攝者祝賀新年。（圖／翻攝自Ｘ＠Rapid Response 47）

馬杜洛淪2026首位被俘元首！白宮譏如「犯人遊街」他上銬竟喊：新年快樂

川普（中）把握這次機會大肆宣傳，白宮嘲諷馬杜洛如犯人遊街。（圖／翻攝自白宮Ｘ）

馬杜洛遭美軍高效率逮捕後，川普不忘大肆宣傳自己的「偉業」，白宮除了上傳短片，還公布馬杜洛被上銬押解的畫面，還在貼文中嘲諷馬杜洛「過程就像犯人遊街」，只見他身穿黑色連帽衣，兩手被上銬，被美國幹員押送至美國緝毒署紐約分部，不過馬杜洛看起來神情相當輕鬆，先是對拍攝者點頭示意，還說以英文說出「晚安」，接著用西班牙語自問「這應該是晚安吧？」，最後一句則是說「新年快樂（Happy new year）」。

馬杜洛淪2026首位被俘元首！白宮譏如「犯人遊街」他上銬竟喊：新年快樂

另一張照片看到馬杜洛（左）坐在房間中央，周圍全是 DEA 武裝人員，雙手上銬對鏡頭比讚。（圖／翻攝自白宮Ｘ）

另一方面，開源情報組織（OSINTdefender）在 X（原 Twitter）發布疑似馬杜洛抵達紐約後的首張照片。只見馬杜洛坐在房間中央，周圍全是 DEA 武裝人員，他雖雙手被銬，卻仍對著鏡頭「比讚」。馬杜洛被逮後，川普在記者會上強調將「暫時」接管委內瑞拉，並強硬警告第三方勢力切勿插手：「我們不能冒險讓其他人接管他留下的職位，或介入未完成的工作。」川普更在記者會上公開點名哥倫比亞總統「最好小心點」，此舉導致哥倫比亞政府隨即宣布全國進入高度警戒狀態。





原文出處：馬杜洛淪2026首位被俘元首！白宮譏如「犯人遊街」他上銬竟喊：新年快樂

更多民視新聞報導

「中國製防空」淪裝飾！中共戰狼切割：委國不堪一擊

美軍空襲委內瑞拉！川普點名「這2國」：最好小心點

影／瑞士「跨年死亡派對」！現場舞客還在「嗨唱拍火球」

