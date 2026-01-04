馬杜洛為何被矇眼？遭美軍上拷直送軍事基地 專家解答了「拘捕流程曝光」

川普公開馬杜洛被拘捕後的畫面，可見其被戴上全黑遮光護目鏡與抗噪耳機，身後疑似DEA人員隨行，引發各界高度關注。（翻攝自Truth Social）

美軍昨（3日）凌晨對委內瑞拉發動突襲行動，並在總統尼古拉斯・馬杜洛（Nicolás Maduro）仍在睡夢中時，將其與妻子一併拘捕。美國總統川普隨後公開馬杜洛被押上美軍兩棲攻擊艦「硫磺島號」（USS Iwo Jima）的相關畫面，影像細節迅速引發全球關注與討論。

馬杜洛被捕畫面曝光 全黑遮光護目鏡成焦點

從公開照片中可見，馬杜洛雙手上銬，並被戴上全黑遮光護目鏡與抗噪耳機。美國有線電視新聞網（CNN）首席執法與情報分析師約翰・米勒（John Miller）指出，這類裝備並非偶然，而是標準拘捕流程之一。

廣告 廣告

米勒分析，遮光護目鏡的用途在於阻斷視覺感知，讓被拘捕者無法確認自身所在位置，也難以掌握移動路線，「從A點到B點的過程，對當事人而言是完全不透明的。」

為何戴抗噪耳機？ 專家解析背後用意

除了護目鏡外，照片中也可見馬杜洛身穿充氣式救生衣，並配戴大型抗噪耳機。米勒進一步說明，抗噪耳機的主要功能，是隔絕周圍聲音，「讓他無法聽到周遭人員的對話內容，避免獲取任何即時資訊。」

這樣的設計，目的在於全面切斷被拘捕者與外界的感官連結，以確保押解過程的安全與保密性。

美國緝毒局探員現身？ 馬杜洛由誰執行逮捕引發關注

另一個引發討論的細節，是馬杜洛身後一名身穿突擊背心的人員。畫面顯示，其背心上清楚標示「DEA」字樣，被外界解讀為美國緝毒局（DEA）探員。

米勒指出，這象徵此次行動並非單純的軍事拘捕，而是由美國聯邦執法人員主導，且可能來自DEA紐約辦事處，後續司法程序已同步啟動。

馬杜洛將在美國受審？ 飛機已降落紐約州軍事基地

根據外媒報導，一架載著馬杜洛夫婦的飛機，已降落於紐約上州的斯圖爾特空軍國民警衛隊基地（Stewart Air National Guard Base）。外界預期，馬杜洛將於下週在曼哈頓聯邦法院出庭，恐涉及毒品與武器等相關指控。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

更多鏡週刊報導

快訊／北韓又射飛彈？彈道飛彈飛向東海 日方緊急發布航行警告

諷拜登多年！川普「打盹照瘋傳」紐森開酸：瞌睡唐回來了 網笑翻：報應來得太快

川普「被釘十字架」現身藝廊！雕塑逼真嚇壞路人 英藝術家駭世創作曝光：聖人還是罪人？