馬杜洛為何防不住？美軍斬首行動細節全曝光 「16億收買超強內鬼」安全城堡遭1比1複製

美軍突襲委內瑞拉、成功拘捕總統尼古拉斯・馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，引發全球高度關注。隨著行動細節陸續曝光，美國媒體披露，這場高度精密的行動能夠迅速完成，關鍵並非單靠軍事力量，而是來自委內瑞拉內部的關鍵情報合作，讓美方得以精準掌握馬杜洛的動向與官邸安全配置。

川普早已決定以販毒罪名逮捕馬杜洛？

據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報導，美國總統川普（Donald Trump）早在行動前即拍板定案，決定以涉嫌毒品與相關犯罪為由，對馬杜洛夫婦採取拘捕行動，並由美國相關情報與軍事單位展開前期部署。

5000萬美元換來關鍵內線？ 美方全面掌握行蹤

報導指出，美國中央情報局（CIA）獲得授權，開出高達5,000萬美元（約15.7億新台幣）的懸賞金，試圖接觸委內瑞拉高層內部人士，最終成功取得一名接近馬杜洛核心圈的情報來源。

透過這名內線，美方得以掌握馬杜洛的日常作息、移動規律與官邸安全安排，為後續行動提供關鍵基礎。

「安全城堡」被1：1複製 特種部隊反覆演練

《華爾街日報》進一步披露，美國方面甚至取得馬杜洛在官邸內部打造的高規格防禦設施平面圖。美軍依據相關資料，等比例重建所謂的「安全城堡」，並由特種部隊進行多次實地演練，以確保行動當天能迅速完成任務。

所謂「斬首行動」怎麼執行？ 美媒揭露美軍戰術細節

美國參謀首長聯席會主席凱恩（John Daniel Caine）表示，川普約在行動前4天正式批准整體計畫，但仍依照軍方建議，等待更有利的氣候與條件。

最終，川普於美東時間2日晚間下達執行命令，由美軍特種部隊展開行動，並在極短時間內完成拘捕與押解程序。

美媒形容行動高度精密 國際持續關注後續影響

美國媒體形容，這次行動展現高度情報整合與戰術協調能力，也成為近年少見的高風險跨國軍事與執法行動之一。隨著更多細節曝光，國際社會持續關注此案對拉丁美洲局勢，以及美國外交與安全政策可能帶來的影響。

