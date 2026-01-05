馬杜洛牢房樣貌曝光！關進「吹牛老爹也嫌髒」全美最惡名監獄 暴力頻傳...曾有囚犯暴斃

委內瑞拉總統馬杜洛遭美軍逮捕後，被送往以環境惡劣聞名的布魯克林都會拘留中心，該監獄過去曾關押多名國際知名嫌犯。（翻攝自X/AlvaroAlvaradoC）

美軍前天（3日）對委內瑞拉發動突襲行動，短短3小時內成功逮捕總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，兩人隨即被押往紐約布魯克林都會拘留中心（Metropolitan Detention Center, MDC Brooklyn）羈押。由於該拘留中心長年以環境惡劣、暴力頻傳聞名，外界高度關注馬杜洛的收押條件。

馬杜洛所拘留的環境到底多差？

布魯克林都會拘留中心被指人手嚴重不足、設備老舊，馬桶故障、停電、衛生不佳早已不是新聞，近年更曾發生多起囚犯因暴力事件死亡。過去知名歌手吹牛老爹（Diddy）涉入性侵案時也曾被關押於此，其律師更公開痛批「內部環境極為糟糕」，直言不利於當事人準備訴訟。

該拘留中心有哪些知名人物被關過？

據外媒報導，該拘留中心自1990年代啟用，收押過多名重量級嫌犯，包括歌手勞凱利（R. Kelly）、加密貨幣之王班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）、前藥廠執行長希克瑞里（Martin Shkreli）以及艾普斯坦前女友麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）等人。

布魯克林都會拘留中心發生過什麼事？

2019年該中心還曾爆發大規模停電，導致暖氣、照明全斷，囚犯被困數日，事後美國司法部以1,000萬美元（31億新台幣）與1,600名囚犯和解。

監獄現況如何？

據了解，馬杜洛與妻子目前遭到分開、單獨監禁，監獄外圍已有支持與反對群眾聚集抗議，現場由全副武裝的執法人員嚴密戒備。馬杜洛預計5日中午在曼哈頓聯邦法院出庭，將面臨毒品恐怖主義陰謀等多項重罪指控。

