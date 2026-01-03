馬杜洛睡夢中遭美軍活捉！川普PO戴眼罩、上銬照：美國將接管委內瑞拉

國際中心／黃韻璇報導

川普PO馬杜洛被上銬照片。(圖／翻攝@realDonaldTrump)

1月3日凌晨，美軍閃電突擊委內瑞拉，發動大規模軍事行動，並捕獲馬杜洛（Nicolás Maduro），據知情人士透露，馬杜洛及其妻子在睡夢中，被美軍從臥室拖了出來，川普也在其社交平台Truth Social公布了馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉。

美軍閃電突擊委內瑞拉逮捕馬杜洛後，美國總統川普召開新聞發布會，宣布美國將「立即接管」委內瑞拉，但川普並沒有透露具體運作方式或接管期限。他表示，「我們將接管這個國家，直到我們能夠實現安全、妥善和審慎的權力交接」，強調「我們絕不會讓隨便什麼人上台，導致情勢再度陷入過去幾年那種失控的混亂」、「為了確保穩定，我們必須採取主導地位」。

廣告 廣告

川普在白宮召開記者會，說明這次逮捕委內瑞拉總統的行動。(圖／翻攝白宮官網)

川普透露，這次軍事行動中美軍部署了150架戰機，強調美軍沒有任何士兵或裝備損失，大讚行動相當高效。川普還說，如果有需要，美國已準備好對委內瑞拉發動第二次攻擊，但他補充道「現在可能沒有必要了」。此外，他也透露美國將向委內瑞拉派兵以確保石油安全。

川普也在其社交平台Truth Social公布了馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬的照片，據《CNN》報導，情報分析師表示，照片中馬杜洛戴著手銬和黑色護目鏡，這樣他就看不到自己身在何處，也看不到自己從 A 點到 B 點的移動路線，且他還戴著耳機，目的是為了阻礙聽力，使他聽不到周圍的談話。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）發表聲明指出，馬杜洛夫婦將在紐約南區地方法院面臨司法嚴懲。起訴書中列出的罪名涵蓋了「毒品恐怖主義」、「跨境走私古柯鹼」，以及「非法持有並陰謀利用毀滅性武器對抗美國」。邦迪強調，這次行動是向全世界宣告，利用國家主權包庇非法犯罪的時代已經終結。馬杜洛預計將在近日於紐約出庭受審，面臨美國司法的嚴厲懲處，此舉也宣告了委內瑞拉一個長達 12 年時代的終結。

根據《CNN》披露，這場「擒王行動」絕非臨時起意。知情人士指出，川普早在數月前就授權 CIA（中央情報局）展開祕密偵蒐，精確鎖定馬杜洛的藏身規律。行動在幾天前獲得川普最終批准，並指派美軍頂尖的「三角洲部隊」跨海閃擊。

更多三立新聞網報導

法網紅鑰匙反鎖車內！發文10分鐘網衝現場幫解 他感動：台灣人就是這樣

「柯文哲只用1天，打穿黃國昌八塊肌神話！」吳靜怡曝白營真正未爆彈

解放軍「俯瞰台北101」？外媒查核後打臉中共：誤導 曝照片真相

近60％滿意賴清德外交表現！矢板明夫：台灣人清醒 再轟在野1事

