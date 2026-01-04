馬杜洛睡夢中遭逮「直送紐約」！預計1月5日受審

國際中心／楊佩怡報導

美國總統川普（Donald Trump）在當地時間3日凌晨下令，對委內瑞拉發動空襲，並在社群平台宣布，已成功抓獲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其夫人，並將兩人送離該國，消息一出，引發國際高度關注。川普也親自證實，美軍已經逮捕馬杜洛夫婦，後續將遣送2人至美國接受審判，並PO出馬杜洛被捕後，在美軍軍艦上的樣子。一名美國官員則透露，馬杜洛預計將在「本週」接受審判。

馬杜洛夫婦睡夢中遭逮「直送紐約」！遭起訴「這2罪」預計1／5首次出庭

川普貼出委內瑞拉總統馬杜洛（上圖）被逮的照片照片，證實已將他空運出境。(圖／翻攝自Truth Social)

根據《CNN》報導，美國在當地時間3日凌晨對委內瑞拉展開空襲，美國總統川普也公開宣布已「生擒」總統馬杜洛及其夫人，並將其空運出境。而美國司法部長邦迪（Pam Bondi）則在X平台宣布，馬杜洛夫婦已在美國紐約南區聯邦地方法院遭到起訴，涉及罪名包括毒品恐怖主義陰謀罪、可卡因走私陰謀罪、非法持有機關槍和爆炸裝置罪，「他們很快就會在美國本土的法庭上，接受美國司法的嚴厲審判」。隨後，在台灣時間4日，川普在自家社群平台「Truth Social」上發出一張馬杜洛在硫磺島號照，並表示，馬杜洛與他的太太在美國海軍兩棲突擊艦「硫磺島號」（USS Iwo Jima）上送往紐約，準備接受司法審判。

據悉，美國司法官員透露，馬杜洛將在5日接受審判。(圖／美聯社提供)

另據外媒綜合報導，一位了解情況的執法官員透露，委內瑞拉總統馬杜洛與其夫人目前仍停留在紐約史都華空軍國民兵基地，其夫人正在機庫內接受進一步的體檢。並表示，馬杜洛預計將在5日（美國時間）於曼哈頓聯邦法院首次出庭。美國司法部指出，馬杜洛夫婦已正式遭到紐約南區地方法院起訴。其涉嫌的罪嫌重大，包含持有機關槍以及針對美國進行毒品恐怖主義活動之陰謀等罪行。

