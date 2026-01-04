馬杜洛移送「大都會拘留中心」！超多名人都關這 獄中惡劣環境曝光

馬杜洛被移送至紐約布魯克林的大都會拘留中心（Metropolitan Detention Center，MDC）。（圖／達志／美聯社）

美國日前對委內瑞拉發動空襲，並逮捕該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），目前已將其移送至紐約布魯克林的大都會拘留中心（Metropolitan Detention Center，MDC）。據悉，該座聯邦監獄因長期存在暴力、管理失序與惡劣生活條件而惡名昭彰，隨著馬杜羅被收押，相關人權議題再度引發關注。

《衛報》（The Guardian）報導，馬杜羅於上週六晚間完成收押，時間距離美國對委內瑞拉發動軍事行動僅數小時。他未來將在MDC等候審理，包括「毒品恐怖主義共謀」在內的多項聯邦重罪指控。該監獄過去曾關押多名知名人士，如饒舌歌手「吹牛老爹」康姆斯（Sean “Diddy” Combs）、性販運案被告麥克斯威（GhislaineMaxwell）、Fyre音樂節詐欺主嫌麥克法蘭（BillyMcFarland），以及已被定罪的歌手R. Kelly。

MDC的羈押環境長年受到律師、法官與人權團體質疑。在康姆斯案件審前，其辯護律師便指出，轄區內多個法院已認定該設施的條件不適合用於審前羈押，並提及近年多起死亡與自殺事件。外國媒體報導顯示，過去3年內，至少有4名在押人員於該監獄中身亡，另有囚犯遭到殺害。

官方與媒體資料指出，MDC長期面臨人力不足、醫療資源短缺與衛生惡化問題。2024年，1名等待涉槍案件審理的囚犯在獄中遇害，再度引發外界關注監獄安全。部分在押人員形容，獄內暴力事件頻繁，管理秩序鬆散，令囚犯人身安全堪憂。

多家媒體曾揭露，監獄內部出現食品衛生不良、設施老舊損壞及公共空間環境惡劣等情況。另有影像顯示，囚犯用餐與洗浴環境存在明顯衛生隱患。對此，法律界人士多次在法庭文件中直言，該設施的管理狀況已構成安全風險。

2019年冬季，MDC更曾因停電導致供暖系統癱瘓，數以千計囚犯在嚴寒中被困多日，引發全美關注。紐約聯邦辯護人辦公室前負責人指出，從醫療照護、環境衛生到暴力問題，MDC幾乎集結了監獄系統中所有長期存在的弊病。隨著馬杜洛被關押於此，外界除關注其司法進展外，也再次將焦點投向美國聯邦拘留系統的人權與管理問題。

