馬杜洛稱在獄中狀況不錯 委內瑞拉支持者集會高官缺席

（中央社卡拉卡斯10日綜合外電報導）委內瑞拉強人馬杜洛之子、國會議員蓋拉表示，馬杜洛與妻子佛羅雷斯在美國監獄「狀況不錯」。委國支持者今天舉行集會，呼籲釋放馬杜洛，但臨時總統和內閣官員皆未現身。

法新社報導，根據執政黨委內瑞拉聯合社會黨（PSUV）發布的影片，蓋拉（Nicolas Maduro Guerra）引述父親的話說，「我們情況還好。我們是鬥士」。

在馬杜洛（Nicolas Maduro）戲劇性遭美軍逮捕一週後，他的支持者今天上街抗議，要求釋放馬杜洛，但僅有逾千人參與集會。

大約1000名抗議人士齊聚委國首都卡拉卡斯（Caracas）西部，揮舞著印有馬杜洛夫婦肖像的旗幟和標語，而在卡拉卡斯人口稠密的佩塔雷區（Petare），則只有數百人出席抗議活動，規模遠低於馬杜洛陣營過去曾動員的示威活動。

69歲示威者羅德里格斯（Soledad Rodriguez）說：「我會儘可能參與遊行活動，直到馬杜洛和佛羅雷斯（Cilia Flores）回來。」美軍部隊3日凌晨在委內瑞拉發動突襲，成功抓捕馬杜洛夫婦並將他們押往美國紐約，兩人面臨毒品恐怖主義陰謀等指控。

羅德里格斯說：「我完全相信他們會回來，他們是被綁架的。」

值得注意的是，委國政府高層官員並未出現在示威現場。委內瑞拉政府表示正在恢復與華府的外交接觸，並討論向美國出售石油的可能性。

委國臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）也缺席這場集會，而是前往一場農業展銷會，她在電視轉播的談話中承諾，「在我們的總統回來前，我將分秒不休」。

至於委內瑞拉政府另外兩位強硬派人物－內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）和國防部長羅培茲（Vladimir Padrino Lopez）也未現身示威活動。（編譯：劉文瑜）1150111