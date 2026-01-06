馬杜洛紐約出庭！不認毒品走私、持機槍 當庭高喊無罪：我仍是總統

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

美國1月3日逮捕委內瑞拉總統 尼古拉斯·馬杜洛（Nicolás Maduro）後，馬杜洛與妻子於台灣時間今（6）日凌晨，首度在美國紐約曼哈頓聯邦法院出庭應訊。兩人當庭否認所有指控，馬杜洛更以西班牙語高喊無罪，並宣稱自己仍是委內瑞拉總統。

委內瑞拉總統 尼古拉斯·馬杜洛 被移送至美國紐約曼哈頓聯邦法院出庭應訊，當庭否認所有指控。（圖／美聯社）

美國總統 唐納·川普 近日下令發動軍事行動，將馬杜洛夫婦拘捕並押送至美國，引發國際社會高度關注。根據美國司法部公布的起訴書，馬杜洛共遭控4項重罪，包括串謀涉毒恐怖主義、串謀古柯鹼走私、持有機槍及毀滅性裝置，以及串謀持有機槍與毀滅性裝置。

馬杜洛日前在委內瑞拉首都卡拉卡斯的住處遭美軍突襲帶走，隨後被關押於紐約布魯克林拘留中心。當地時間週一中午，他被押送至曼哈頓聯邦法院首度出庭，承審法官為聯邦法官 阿爾文·赫勒斯坦（Alvin Hellerstein）。

庭訊中，身穿囚衣的馬杜洛配戴翻譯耳機，針對串謀涉毒、古柯鹼走私及持有機槍等罪名，逐一表示不認罪，並當庭高喊：「我是無辜的，我仍是這個國家的總統。」其辯護律師 巴里·波拉克 也向法官表示，後續將質疑馬杜洛遭「軍事綁架」並押送美國受審的合法性。

隨著馬杜洛被美方拘捕並押送至紐約受審，國際關注持續升溫，委內瑞拉國內也已進入緊急狀態。美國法院已排定馬杜洛下次出庭日期為3月17日。

