馬杜洛紐約出庭 拒認罪

記者賴韋廷／綜合報導

遭美國逮捕的委內瑞拉前總統馬杜洛，5日在紐約首次出庭受審，他否認毒品恐怖主義等一切指控，並堅稱自己仍是委國總統；美方預計3月17日再次開庭。而委國前副總統羅德里格斯同日就任代理總統，相關報導指出，美情報單位認為由馬杜洛親信繼續掌權，有助穩定委國局勢，並促進與美合作。

堅稱仍是委國總統

美國「有線電視新聞網」（CNN）報導，馬杜洛夫婦在紐約的曼哈頓聯邦法院首次出庭受審，被控毒品恐怖主義、串謀輸入古柯鹼，以及非法持有機關槍與破壞性裝置等4項刑事罪名。庭審持續約40分鐘，馬杜洛否認指控，宣稱自己遭到「綁架」，且強調他仍是委內瑞拉總統。馬杜洛辯護律師波拉克表示，預計將針對外國元首豁免權及美軍軍事行動等一系列問題展開辯護。

羅德里格斯5日則正式宣誓就任委國代理總統，同時聲援馬杜洛，但未表示將採取任何行動對抗美國；且她在前一日已發文表達尋求與美建立「相互尊重的關係」。《華爾街日報》引述知情人士透露，美國中央情報局（CIA）提供給總統川普的評估報告認為，由羅德里格斯等馬杜洛親信繼續掌權，將有助於穩定局勢；而且委國反對派影響力相對薄弱，難以有效控制政局。

報導指出，由於馬杜洛3日被美軍逮獲後，委國曾發布緊急狀態命令，要求警方立即在全國搜索與逮捕親美人士，因此美國務卿盧比歐正與馬杜洛親信圈「保持聯繫」，確保其作為符合美國利益。

伊朗憂美發動類似行動

另據「半島電視臺」報導，美軍對委內瑞拉的軍事行動可能進一步影響伊朗局勢。分析指出，美軍抓捕馬杜洛行動的成功，使德黑蘭當局擔憂美國對伊朗發動類似行動。伊朗近期因民生問題爆發大規模抗議，川普曾警告，若伊朗以武力攻擊抗議人士，美國將發動「嚴厲打擊」。相關情報也指出，美軍近日調動頻繁，並朝歐洲及中東地區集結，不排除近期再次發動軍事行動的可能性。

馬杜洛夫婦搭乘直升機抵達紐約法院，首次在美出庭受審。（達志影像／路透社）

羅德里格斯（左）宣誓就任委內瑞拉代理總統，並尋求與美合作。（達志影像／歐新社）