馬杜洛紐約受審！穿橘囚服喊冤「我是正派的人」 第一夫人：完全清白

記者彭光偉／台北-紐約報導

美軍生擒委內瑞拉總統馬杜洛，川普點名哥倫比亞是下一個？陸外交部嗆：反對干涉拉美內政。（圖／翻攝自X）

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）與其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores），於美東時間5日在紐約曼哈頓聯邦法院首度出庭。根據紐約時報報導，馬杜洛身穿深藍色短袖上衣搭配橘色囚服，戴著翻譯耳機，頭髮略顯灰白；西莉亞也穿著類似的深藍與橘色囚服，與馬杜洛相隔兩個座位。面對法官的訊問，兩人皆否認犯罪。

庭訊由92歲的聯邦法官赫勒斯坦（Alvin K. Hellerstein）審理。當法官要求確認身分時，馬杜洛以西班牙語回應，自稱是「委內瑞拉共和國總統」，並指控自己是從卡拉卡斯的家中「被綁架」至此。他試圖進一步說明時，法官隨即打斷，表示「之後會有時間和地點來討論這些，但不是現在」，強調法官的職責是確保審判程序的公平。

馬杜洛隨後向法官表示，自己直到出庭這一刻手裡才拿到起訴書，聲稱「這是第一次看到」，並不清楚自身權利。法官詢問是否需要代為宣讀起訴書內容，馬杜洛透過翻譯拒絕，表示：「我寧願自己親自閱讀。」

針對被控訴的毒品恐怖主義與古柯鹼走私共謀等四項罪名，馬杜洛當庭強調：「我是無辜的，我沒罪，我是個正派的人（I am a decent man）」，並對所有指控概不認罪。隨後法官轉向西莉亞·弗洛雷斯詢問，她也堅定表示：「我不認罪，我是完全清白的（completely innocent）。」

