馬杜洛美受審 強調無罪

委內瑞拉總統馬杜洛在美國聯邦法院首次出庭受審，面臨包括毒品恐怖主義、共謀、販毒、洗錢等在內的多項美國聯邦指控。(路透)

記者王誌成∕台北報導

遭美國逮補的委內瑞拉總統馬杜洛與妻子在台灣時間六日首次在美國紐約曼哈頓的聯邦法院出庭，兩人都辯稱無罪。馬杜洛更聲稱，「我依然是我國家的總統。」，與此同時，副總統兼石油部長羅德里格斯則宣誓就任委內瑞拉代理總統。

美國川普政府上週末（一月三日）發動戲劇性的軍事行動，將現年六十三歲的馬杜洛帶到美國後，昨日首次公開露面。美國哥倫比亞廣播公司新聞網報導，馬杜洛庭審大約持續四十分鐘，馬杜洛透過口譯員表示，他是清白的，他沒有罪，他是一個正直的人，還聲稱自己是在委內瑞拉（首都）卡拉卡斯的家中被捕。

美國司法部公布最新起訴書，馬杜洛遭控四項罪名，分別是串謀涉毒恐怖主義、串謀古柯鹼走私、持有機槍和毀滅性裝置以及串謀持有機槍和毀滅性裝置。

馬杜洛的妻子佛羅雷斯昨也同樣在聯邦法院法官赫勒斯坦面前，對於毒品走私與持有武器等聯邦指控都辯稱無罪。

馬杜洛的法律代表則強調，美國執法人員在他國領土上進行逮捕行動，實質上等同於一場「軍事綁架」，已然觸犯了法律規範。

馬杜洛下次的出庭日期，預計訂於三月十七日。

另一方面，委內瑞拉由副總統羅德里格斯擔任臨時領導人，並在昨日下午舉行宣誓就職儀式。路透社指出，同一天宣誓就職的還有在去年五月當選的二八三名國會議員。其中反對派只占少數，絕大多數的反對派成員，尤其是由諾貝爾和平獎得主馬查多領導的派系，杯葛了這場選舉。唯一沒有出席的議員是前第一夫人佛羅雷斯，她與馬杜洛稍早在紐約曼哈頓的聯邦法院一同出庭。

委內瑞拉副總統德爾西·羅德里格斯在國民議會宣誓就任委內瑞拉臨時總統。 (路透)

在美國活抓了馬杜洛之後，委國陷入高度緊張，總統府附近傳出槍響，安全部門高度戒備。據ＣＮＮ表示，槍響與不同維安團體間的混亂有關，當局表示在警方向「未經許可飛行」的無人機開火後，並沒有衝突發生。

委內瑞拉通信與和資訊部表示，警方向「未經許可飛行」的無人機開火，但「沒有發生衝突，全國一片平靜」。警方並未說明是誰在操控無人機。

白宮官員向ＣＮＮ表示，他們正密切關注委內瑞拉傳出的槍擊報導，但同時指出「美國並未介入」。