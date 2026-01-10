馬杜洛美國受審 亞桑傑、史諾登律師搶代表打官司

委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolás Maduro)因販毒指控在美國被提審數日後，關於誰能代表這位委國前總統處理這起備受矚目的案件爆發了爭論。

與馬杜洛一同出庭的辯護律師波拉克(Barry Pollack)指責律師費恩(Bruce Fein)未經授權便試圖加入此案。在雷根總統(Ronald Reagan)時期擔任美國司法部副部長的費恩表示，法官9日要求他讓馬杜洛自行解決這場爭端。

波拉克曾任維基解密(Wikileaks)創辦人亞桑傑(Julian Assange)的律師，費恩則曾應美國國家安全局承包商前雇員史諾登(Edward Snowden)的父親要求，短暫代表過史諾登。

廣告 廣告

費恩告訴曼哈頓(Manhattan)聯邦法官赫勒斯坦(Alvin Hellerstein)，馬杜洛核心圈或家族中「一些可信人士」向費恩尋求了協助，幫助馬杜洛應對費恩所稱其被捕和刑事案件中「非同尋常、令人震驚且如毒蛇般狡詐的局面」。

費恩在一封致法官的信件中表示，他和被關押在布魯克林(Brooklyn)一所聯邦監獄中的馬杜洛並未透過電話、視訊或其他直接接觸。但費恩寫道，馬杜洛「曾表達過希望」他「在此事上提供幫助」。

這場爭端最早於8日曝光，當時波拉克要求赫勒斯坦撤銷對費恩加入馬杜洛法律團隊的批准。波拉克表示，費恩並非馬杜洛的律師，馬杜洛沒有授權費恩向法官提交任何說法相反的文件。

在這位被罷黜的南美國家領導人和他的妻子佛羅雷斯(Cilia Flores)5日在法庭上辯稱無罪時，波拉克是唯一代表馬杜洛的律師。馬杜洛夫婦被控與販毒集團合作，協助向美國走私數千公噸的古柯鹼。美國特種部隊3日在馬杜洛和佛羅雷斯位於卡拉卡斯的家中逮捕了他們。

波拉克在一份致赫勒斯坦的書面聲明中表示，他試圖透過電話和電子郵件聯繫費恩，詢問他基於何種理由、獲得何種授權尋求代表馬杜洛出庭。

波拉克說：「他沒有回應。」

波拉克說，他8日與馬杜洛通過電話，證實馬杜洛「不認識費恩先生，也沒有與費恩先生聯繫過，更不用說聘請他、授權他出庭或以任何其他方式自稱是馬杜洛先生的代表」。

波拉克表示，馬杜洛授權他要求赫勒斯坦修改法庭紀錄，不再將費恩列為馬杜洛的代表律師。

費恩在9日的回應中向法官表示，他對波拉克的主張沒有抗辨或質疑。相反地，他建議赫勒斯坦私下詢問馬杜洛，以「最終確定馬杜洛總統的代理意願」，包括他是希望由波拉克還是費恩、或兩人共同代表他。

費恩寫道：「馬杜洛是在非同尋常、令人震驚且如毒蛇般狡詐的情況下被捕，包括剝奪自由、限制通訊，以及立即用外語參與外國刑事訴訟程序，這極有可能造成誤解或溝通不良。」