馬杜洛聲稱在獄中還好 委內瑞拉高層缺席支持者集會
根據委內瑞拉前總統馬杜洛(Nicolas Maduro)之子、國會議員蓋拉(Nicolas Maduro Guerra)10日表示，這位垮台的總統聲稱他和妻子佛羅雷斯(Cilia Flores)在美國監獄中的「情況還不錯」。
根據執政黨委內瑞拉聯合社會黨(PSUV)發布的影片，蓋拉引述父親的話說，「我們的情況還好。我們是鬥士」。
在此同時，就在馬杜洛戲劇性的遭到美軍逮捕的一週後，他的支持者10日舉行抗議活動要求釋放馬杜洛，但規模大不如前。
約有1千名抗議人士在卡拉卡斯(Caracas)西部的集會中揮舞旗幟、以及有著馬杜洛與佛羅雷斯肖像的標語。而在首都東部佩塔雷區(Petare)的抗議活動則只有數百人出席，規模遠低於馬杜洛陣營過去召集的活動。
值得注意的是政府高層人士缺席了這些集會。委內瑞拉政府已表示正在恢復與華盛頓的外交接觸，並討論向美國出售石油的可能性。
委內瑞拉臨時總統羅德里格斯(Delcy Rodriguez)並未出席活動，而是前往一場農業展銷會，她並在電視轉播的談話中誓言，在馬杜洛回來之前她一刻也不會停歇。
至於委內瑞拉政府的另外兩大強硬派勢力─內政部長卡貝友(Diosdado Cabello)和國防部長羅培茲(Vladimir Padrino Lopez)也沒有現身示威活動。
