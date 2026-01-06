馬杜洛脫了NIKE！上銬比讚照竟穿「美國本土品牌」官方嗨翻

國際中心／周希雯報導

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及夫人，3日在睡夢中遭美軍突襲逮捕，隨即迅速遣送至美國，以槍械、毒品等罪被起訴，今（6日）首度接受審判。隨著相關畫面陸續被公開，馬杜洛被逮穿搭意外成為亮點，繼整套「灰色NIKE運動風」引爆話題，另1張他雙手上銬「微笑比讚」畫面，再被挖出身上穿搭來自美國本土品牌「Origin」，官方也分享照片寫下「歡迎來到美國」。

開源情報檢測組織「OSINTdefender」日前公開畫面，表示是馬杜洛抵達紐約史都華國際機場的首批畫面。當時馬杜洛身穿藍色帽T與長褲，白襪配拖鞋、頭戴毛帽，雖然身後站著一排壯碩的美國緝毒局官員，但坐在椅子上的他仍舉起被上銬的雙手比讚，並露出淡淡的微笑，神情看上去相當輕鬆，不像被逮捕、即將接受審判的人；由於畫面充滿強烈反差，馬上就在網路瘋傳。

不只帶紅NIKE…馬杜洛「上銬比讚照」竟穿美國本土品牌！官方嗨翻PO文

馬杜洛在一排美國緝毒局官員包圍下，仍舉起被上銬的雙手比讚。（圖／翻攝「@sentdefender」X）

有趣的是，隨即有眼尖網友發現，馬杜洛穿的藍色連帽上衣，來自標榜美國製造的服飾本土品牌「Origin」。官方發現自家服飾引起討論後，也馬上轉發該畫面寫下「歡迎來到美國」，同時不忘宣傳，馬杜洛身穿的是「愛國者藍」（Patriot Blue）帽T，官網價格為79美元（約新台幣2500元），現已開放預購、即將於春季發貨。網友也笑說，「馬杜洛買的時候最好給他優惠碼」、「我現在就穿著這件，笑到肚子痛。廣告演算法真的太過分了」。





事實上，馬杜洛另一張被逮畫面也引發話題，當時他被上手銬、矇眼並戴上抗噪耳機，被移送至「硫磺島號」軍艦上，身上穿著整套休閒風的NIKE服裝。後來有人挖出，該穿搭來自NIKE運動系列「Tech Fleece」，價格分別是上衣3980元、褲子3580元，整套下來萬元有找，台灣也有販售，令不少網友笑說，「最強業配文」、「這次的行動，Nike有贊助美軍是不是」。





馬杜洛（左）被逮時的的整套NIKE穿搭也被挖出討論。（圖／翻攝「@realDonaldTrump」Truth Social、「Nike」官網）





