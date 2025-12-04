馬杜洛自曝曾與川普通話 各方分析其爆料背後意圖

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）12月3日在卡拉卡斯向媒體證實，他於本週稍早與美國總統川普（Donald Trump）進行了一次電話交談，並形容通話過程「充滿尊重且友好」。這是自2019年美委斷交以來，兩國元首首次公開承認的直接聯繫。



馬杜洛向記者表示，通話持續數分鐘，雙方討論了未來進一步對話的可能性。此說法與他日前接受西班牙《國家報》（El País）專訪時的描述一致。委內瑞拉官方電視台隨後播放了馬杜洛發表這項聲明的畫面。

白宮證實川普確實與馬杜洛通話



白宮已證實川普確實與馬杜洛通話。路透社引述川普在空軍一號上的談話報導這項消息，但白宮發言人未對馬杜洛所稱的「尊重且友好」基調予以評論，也未公布通話細節。



這次通話呼應了美國邁阿密公共電台WLRN於11月28日的獨家報導。該報導引述知情人士指出，川普親自與馬杜洛通話，並向對方提出最終可能舉行面對面會談。報導形容這是川普政府「直接施壓與直接溝通」並行的策略。

美國總統川普在總統專機空軍一號上證實自己與委內瑞拉總統曾通電話。（資料照，美聯社）

美國高階官員向媒體表示，川普認為與馬杜洛對話並不會削弱美國立場，反而展現其將個人外交與軍事經濟壓力相結合的彈性。

自2025年10月起，美國對委內瑞拉相關海上活動的軍事行動明顯升級。美國海軍與海岸防衛隊在加勒比海多次攔截涉嫌為委內瑞拉政府相關網絡運送毒品的船隻，五角大廈發布的多份聲明均提及這些行動。



美國南方司令部同時在東加勒比海展開針對性打擊，目標為涉嫌向哥倫比亞武裝團體運送武器的船隻。《邁阿密先驅報》、美聯社等多家媒體均報導了這些軍事行動。



強硬行動在美國國會引發反彈



這些強硬行動已在美國國會引發反彈。一批跨黨派國會議員正推動修訂《戰爭權力法》，要求白宮在加勒比海地區進一步升級軍事部署前必須取得國會明確授權。

川普多次公開指稱委內瑞拉政府為「犯罪卡特爾與恐怖組織的國家保護傘」。CBS新聞報導，川普政府已向加拉加斯發出明確警告，強調美國「絕不容忍」此類活動在委內瑞拉海岸附近持續進行。

馬杜洛則強烈駁斥美國指控為「對委內瑞拉主權的侵略」。他在11月中旬一場軍事集會上揮舞儀式用劍，宣誓要「寸土不讓」捍衛國家領土，《時代》雜誌（Time）詳細記錄了這場演說。



委內瑞拉國防部隨後宣布大幅加強主要港口周邊的軍事巡邏，並將全國防空部隊提升至最高戒備狀態。軍方聲明稱，此舉是為了因應美國在加勒比海的「挑釁行動」。

馬杜洛突然承認與川普通話的意圖



儘管軍事對峙升溫，馬杜洛仍持續釋出對話訊號。他在11月接受合眾國際社（UPI）專訪時表示，委內瑞拉「始終選擇和平」，任何願意對話的人「都會得到面對面的回應」。

美國政府官員私下向媒體分析，馬杜洛突然承認與川普通話並強調友好基調，實際上是試圖爭取時間、緩解國際孤立的戰術性動作。他們認為，川普「高壓與溝通並行」的策略已迫使馬杜洛在強硬姿態與談判意願之間左右為難。

拉丁美洲地區外交官向路透社表示，馬杜洛對同一通電話的「友好」描述與他對美國的「侵略」指控形成強烈對比，凸顯當前美委關係仍處於高度不確定的狀態。

華府智庫分析人士指出，川普政府將這次通話視為美國軍事經濟施壓生效的證據，而非雙邊關係解凍的訊號。多位不具名官員強調，若非感受到實質壓力，馬杜洛不太可能主動公開這通電話。

目前美委雙方在公開訊息上呈現截然不同的敘事：馬杜洛強調通話的建設性基調，美國則持續軍事行動並重申對委內瑞拉「國家資助犯罪行為」的問責立場。



