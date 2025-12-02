馬杜洛與川普通話破局 卸任離境選項所剩無幾

（中央社華盛頓1日綜合外電報導）根據4名了解內情的消息人士說法，委內瑞拉總統馬杜洛上個月與美國總統川普通話期間，所提一系列要求幾乎全被打回票，如今要獲得美國安全保證而卸任離境的選項已所剩無幾。

路透社報導，川普（Donald Trump）與馬杜洛（Nicolas Maduro）11月21日短暫通話之前，美國已施壓委國多月，包括在加勒比海對涉嫌毒品走私的船隻發動攻擊、川普屢次揚言將軍事行動擴大至地面，並將川普政府認為涉及馬杜洛的「太陽集團」（Cartel de los Soles）列為外國恐怖組織。

廣告 廣告

馬杜洛及其政府對各項刑事指控一概否認，並表示美國企圖推翻馬杜洛政權以掌控委內瑞拉龐大的天然資源，包括石油。

3名消息人士指出，馬杜洛在電話中告訴川普，如果他本人及家屬獲全面法律特赦，包括解除所有美國制裁，並終結他在國際刑事法院（ICC）面臨的關鍵性案件，他願意離開委內瑞拉。

上述3名消息人士還說，馬杜洛同時要求替超過百名委國政府官員解除制裁，這些官員多被美國指控涉及侵害人權、走私毒品或貪腐。

根據其中2名消息人士說法，馬杜洛提出由副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）領導看守政府，籌備新選舉。

川普在這通不到15分鐘的電話中拒絕了大多數請求，但他告訴馬杜洛，他有一週時間可以帶著家人離境前往任一選定地點。

川普提供的安全通關已於11月28日到期。根據兩名消息人士，美國11月29日旋即宣布關閉委內瑞拉領空。

川普本人11月30日證實曾與馬杜洛通話，但未提供進一步細節。

川普政府並不承認2013年上任的馬杜洛為委國合法總統。馬杜洛去年宣稱連任成功，然而美國及多數西方國家認為那場全國選舉不具公信力，獨立觀察員則表示反對派贏得壓倒性勝利。

目前尚不清楚馬杜洛是否能再提出新的安全離境方案。1名美國高級官員透露，川普12月1日與高階幕僚開會，討論對委內瑞拉施壓等議題。

1位在華府、聽取過川普政府內部討論簡報的消息人士表示，不排除馬杜洛以協商方式卸任的可能，但這位消息人士強調各方分歧仍大，且多項關鍵細節未能達成共識。

另一方面，馬杜洛今天在首都卡拉卡斯（Caracas）對民眾發表談話時，宣誓對委內瑞拉人民「絕對忠誠」。

法新社報導，馬杜洛今天對數千名支持者表示，委內瑞拉不願接受「奴隸的和平」，他提到，美國近期的軍事部署已經對該國「考驗」數月之久。

馬杜洛在卡拉卡斯的集會中表示：「我們要和平，但要有主權的和平、平等的和平、自由的和平！我們不要奴隸的和平，也不要殖民地的和平！」（編譯：蔡佳敏）1141202