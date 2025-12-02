馬杜洛與川普通話破局 平安下台離境選項減少中

根據4名知情人士透露，委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)上個月與美國總統川普(Donald Trump)進行了一次短暫通話，川普拒絕了這位委內瑞拉領導人一系列的要求。此後，馬杜洛下台並在美國保障下安全離開委內瑞拉的選項越來越少。

這次通話發生於11月21日，此前數月，美國對委內瑞拉的壓力不斷加大，包括在加勒比海對涉嫌走私毒品的船隻進行空襲，以及川普多次威脅要將軍事行動擴展到陸地，還有將川普所稱包括馬杜洛在內的「太陽集團」(Cartel de los Soles)列為外國恐怖組織。

馬杜洛和其政府始終否認所有犯罪指控，並稱美國試圖政權更替，以控制委內瑞拉包括石油在內的豐富天然資源。

這些知情人士中的3人透露，馬杜洛在與川普的通話中表示，他願意離開委內瑞拉，前提是他和他的家人獲得完全的法律赦免，包括解除所有美國制裁，以及結束他在國際刑事法院(International Criminal Court, ICC)面臨的一項重要案件。

根據這3名消息人士，馬杜洛還要求解除對100多名委內瑞拉政府官員的制裁，其中許多人受到美國指控侵犯人權、毒品走私或貪腐等罪行。

這些消息人士的其中2人透露，馬杜洛要求由委內瑞拉副總統羅德里格斯(Delcy Rodriguez)在新選舉前組成過渡政府。

在這次僅持續不到15分鐘的通話中，川普拒絕了馬杜洛的大多數要求，但向他表示，他有一週的時間帶著家人離開委內瑞拉，前往他選擇的目的地。

消息人士中的2人表示，這項安全通行期限在11月28日到期，促使川普在29日宣布關閉委內瑞拉領空。

「邁阿密先鋒報」(Miami Herald)先前報導了這次通話的多個細節。11月28日的最後期限先前並未公開。

川普30日證實他已和馬杜洛通過話，但沒有透露細節。白宮拒絕進一步說明，委內瑞拉方面負責處理所有媒體對政府詢問的資訊部(information ministry)則沒有立即回應置評請求。

川普政府曾表示，不承認自2013年上台的馬杜洛為委內瑞拉的合法總統。馬杜洛去年在全國大選中聲稱勝選連任，但美國和其他西方政府駁斥該場選舉為騙局，獨立觀察員則稱反對派以壓倒性優勢獲勝。

馬杜洛在12月1日向遊行民眾發表演說，誓言他對委內瑞拉人民「絕對效忠」。

目前仍不清楚馬杜洛是否仍能就安全通行的問題提出新的方案。一名高階美國官員表示，川普1日與高階顧問舉行了會談，討論包括對委內瑞拉施壓行動在內的諸多議題。

一名在華盛頓、了解川普政府內部討論情況的消息人士表示，他不排除馬杜洛透過談判下台的可能，但他強調，雙方仍存在重大分歧，且重要細節尚未敲定。

美國已將提供線索逮捕馬杜洛的懸賞金額提高到5,000萬美元，並對其他多位被美國指控犯有走私毒品等罪行的政府高官，包括內政部長卡貝友(Diosdado Cabello)在內，提高懸賞金額為2,500萬美元。所有被控官員均否認這些指控。

根據這3名消息人士，馬杜洛政府已要求再次與川普通話。