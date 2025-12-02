馬杜洛與川普通話細節曝光！他要求赦免與解除制裁遭拒 安全通道上週已關閉

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。（圖／達志／美聯社）

美國與委內瑞拉的軍事衝突恐持續擴大！據4名知情人士於美東時間1日透露，上個月委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）與美國總統川普（Donald Trump）進行了簡短通話，但川普拒絕了馬杜洛，包括赦免和解除制裁的一系列請求。

據《路透社》報導，這通電話發生在11月21日。此前美國已在毫無證據的情況下，攻擊數艘涉嫌走私毒品的委內瑞拉船隻。川普還多次威脅要將軍事行動擴展至委國陸地，並將該國的「太陽販毒集團」（Cartel de los Soles）列為外國恐怖組織。

廣告 廣告

馬杜洛政府一直否認相關報導，並指控美國有意對委內瑞拉進行政權更迭，以掌控該國豐富的自然資源。3名知情人士表示，馬杜洛在電話中告訴川普，只要他和家人獲得完全的法律赦免，包括取消所有美國制裁，以及終止他在「國際刑事法院」（International Criminal Court，ICC）面臨的案件，他願意離開委內瑞拉。

據3名消息人士透露，馬杜洛還要求取消對逾100名委內瑞拉政府官員的制裁，其中許多人被美國指控涉及侵犯人權、毒品交易或貪腐行為。2名知情人士補充，馬杜洛還希望他的副總統羅德里奎茲（Delcy Rodriguez）可以在新一輪選舉前，領導該國的過渡政府。

據悉，整個通話時間不到15分鐘，而且川普還當場拒絕了馬杜洛的大部分請求，但告訴他，他和家人有1週的時間可以離開委內瑞拉，前往他們選擇的目的地。據2名消息人士透露，這一安全通道已於上週五（11月28日）到期，隨後川普在同月29日宣布關閉委內瑞拉領空。

雖然《邁阿密先鋒報》（Miami Herald）曾報導這通電話的部分細節，但11月28日的安全通道最後期限，此前卻未曾公開。對此，川普曾在30日證實，他有和馬杜洛通話，但未提供細節。白宮也拒絕進一步說明；委內瑞拉政府部門則未立即回應置評請求。

川普政府始終表示，他們不承認自2013年以來掌權的馬杜洛為委內瑞拉合法總統。馬杜洛去年聲稱在全國選舉中成功連任，但美國及其他西方國家認為選舉涉嫌舞弊，而獨立觀察員則表示反對派實際上獲得了壓倒性的勝利。

目前尚不清楚馬杜洛是否仍能提出涉及安全通道的新方案。1名高級美國官員透露，川普1日正在與高層顧問討論對委內瑞拉的施壓行動及其他議題。1名熟知川普政府內部討論的華府消息人士指出，雖不排除馬杜洛透過協商下台的可能，但雙方仍存在重大分歧，許多重要細節尚未解決。

川普政府日前已將馬杜洛的懸賞獎金提高至5000萬美元，對其他高級官員包括內政部長卡韋略（Diosdado Cabello）則懸賞2500萬美元，這些官員在美國因涉嫌毒品交易及其他罪行被起訴，但當事人全都否認指控。據3名消息人士稱，馬杜洛政府已申請再次與川普通話。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

好奇病逝父「生前做什麼」 33歲男辭職返鄉！考上森管員榜首哽咽了

蘇丹紅還魂1／胡椒也染紅！全台最大香料業者8度違規 換名復活繼續賺

醫生尪幫閨密看病 曝她「身體1跡象」妻驚覺有古怪！一查帳戶心碎了