馬杜洛落網前見中國特使！中網狂問人去哪了

▲中國拉美事務特別代表邱小琪（左）2日在委內瑞拉首都加拉加斯與總統馬杜洛（Nicolás Maduro，右）舉行會談，但數個小時後，美國就突襲委內瑞拉，逮捕馬杜洛。（圖／翻攝自臉書／Nicolás Maduro）

[NOWnews今日新聞] 美國3日突襲委內瑞拉，逮捕總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，震驚全球。尷尬的是，馬杜洛被抓的幾小時前才剛與中國特使邱小琪會面，不少中國網友都在相關新聞下調侃，而官方尚未公布邱小琪去向，傳出其仍被困在委國。

綜合中國媒體及外媒報導，中國政府拉美事務特別代表邱小琪，2日在委內瑞拉首都加拉加斯與總統馬杜洛舉行閉門會談，談及石油人民幣結算、電網援建等合作項目，中方明確表態支持委內瑞拉維護國家主權與領土完整，馬杜羅則稱中委是經得起考驗的戰略夥伴，並強調合作對構建多極世界秩序的意義。

加拉加斯當局3日也主動公布與邱小琪等中國代表團會面的照片，有分析認為，委內瑞拉此舉是將中國代表團視為近期數小時內，不會發生任何意外的保障。但尷尬的是，僅數個小時後，美國就對委內瑞拉發動空襲，馬杜洛夫婦也被逮捕。

《華盛頓郵報》引述匿名中國外交官指出，駐加拉加斯的中國外交官員同樣相當震驚，引發官員們密集向北京回傳一連串通報，該名官員說：「完全令人震驚。」

對此，中國網友調侃，稱是習近平幫美國抓到馬杜洛，還有人翻出馬杜洛曾炫耀使用中國華為手機的畫面，「沒有華為手機定位還抓不到你呢！」網友也熱議：「難評，幾小時後馬杜羅被美軍抓走了」、「哦！墨跡未乾！人沒了」「我有點尷尬！」「啪啪打臉！」「啥時候去救馬杜羅？」

目前中國官媒尚未發布邱小琪等中國代表團的動向，不清楚是否遭受到空襲，也無法確認已經離開委國。不少中國網友也猜測，邱小琪等人可能還被困在委內瑞拉：「我只關心代表團安全離開委內瑞拉了嗎」、「拉美特使還好嗎」。

也有網友討論，「中國特使邱小琪剛走，美國第2天就行動，這是完全不給我們面子啊」，隨即有網友回應：這是太給面子好嗎？等你走了才抓的人。不然當著你的面把人抓走，你敢說什麼？

