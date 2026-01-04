「馬杜洛藏身處」衛星照曝光！軍事基地遭美軍狂轟成廢墟

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）遭遇美軍反恐部隊三角洲特種部隊夜間突襲，與妻子淪為階下囚，押送至紐約。外媒曝光其最後藏身處、委內瑞拉最大軍事基地-蒂烏納堡（Fort Tiuna），經狂轟濫炸後儼然已淪為廢墟。

「馬杜洛藏身處」蒂烏納堡轟炸前後衛星照對比。（圖／路透社）

據Vantor 衛星照顯示，經1月3日襲擊後，蒂烏納堡軍事建築和設備遭到嚴重破壞，明顯可見大片焦黑痕跡與牆體崩塌，相較去年12月22日拍到景象，幾乎整片被炸光，現場慘不忍睹。

根據《CBS新聞》報導，中央情報局（CIA）在委內瑞拉政府內部的消息來源協助美軍追蹤馬杜洛的位置。委內瑞拉執政黨領袖費南德茲（Nahum Fernández）向《美聯社》透露，馬杜洛最終在位於卡拉卡斯的委內瑞拉最大軍事設施蒂烏納堡（Fuerte Tiuna）被捕。

蒂烏納堡明顯可見大片焦黑痕跡與牆體崩塌。（圖／路透社）

美國官員表示，此次行動由陸軍三角洲部隊執行，這支精銳特種作戰單位專門負責高風險任務。參謀長聯席會議主席丹·凱恩將軍（Gen. Dan Caine）指出，降落在馬杜洛住所的直升機遭到火力攻擊，但美軍和聯邦調查局最終成功進入建築物。凱恩表示，馬杜洛和其妻子最終「投降」並被拘留。

川普在記者會上透露，美國將在過渡期間暫時監管委內瑞拉，並致力恢復石油生產。他還描述馬杜洛在被捕時試圖逃跑的情況：「他試圖進入安全屋，那是全鋼製的，但他來不及到達門口，因為我們的人動作太快了。」

除了主要軍事基地外，委內瑞拉反對派領袖瑪麗亞·科琳娜·馬查多（Maria Corina Machado）的發言人斯莫蘭斯基（David Smolansky）向《CBS新聞》確認，美軍還打擊了以下地點：卡拉卡斯主要空軍基地拉卡洛塔、信號天線設施火山基地，以及加勒比海沿岸的拉瓜伊拉港。

