馬杜洛被俘引北京焦慮？外媒：若中共侵台，美軍將執行斬首行動！名單曝

美軍於 3 日凌晨發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），以閃電戰術生擒委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro），不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。華府資深國安特派員戈茨（Bill Gertz）近日在社群平台語出驚人地表示，委國的軍事打擊僅是預演，若中共一意孤行發動台海衝突，美軍已備妥針對中共高層的「精準處決」方案。

委內瑞拉總統馬杜洛（右）被美軍逮捕前，2日在總統府會見中國特使邱小琪（左）率領的代表團，稱兩國是兄弟。（圖取自facebook.com/NicolasMaduro）

從卡拉卡斯到北京：馬杜洛倒台後的連鎖恐懼

美軍在短短數小時內，動員超過 150 架戰機癱瘓卡拉卡斯防空網，並由特種部隊入室活捉馬杜洛，展現了軍事與情報體系的絕對落差。

做為馬杜洛政權長期在能源與地緣政治上的靠山，中國外交部第一時間痛批美方違反國際準則。然而，外界分析，北京更擔憂的是美軍這套「外科手術式」斬首劇本，是否會成為未來台海戰爭的範本。

川普在佛州的海湖莊園（Mar-a-Lago），透過即時影像觀看美軍突襲逮捕馬杜洛整個行動過程。（圖／翻攝自白宮X）

戈茨揭密：鎖定政治局常委的「地獄火」名單

長期追蹤五角大廈動向、《華盛頓時報》資深專欄作家戈茨在 X 平台透露，美方對台海衝突的應對已不再局限於傳統的大規模海空戰。戈茨指出，若解放軍武力犯台，美軍將重演 2020 年針對伊朗將領蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）的無人機獵殺模式。

他強調，美方的打擊名單將涵蓋中共權力核心：政治局常委會的所有成員，包含最高領導人習近平在內。戈茨直言：「世界上確實有一股力量能阻擊解放軍，中共最終將如當年的蘇聯般，消失在歷史的塵埃中。」

🚨🇺🇸🇻🇪 BREAKING: Maduro taken to the DEA office in New Yorkpic.twitter.com/Dvz6xRKdB9 — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) January 4, 2026

「蘇雷曼尼模式」的威懾：無聲的殺手

戈茨提到的蘇雷曼尼事件，標誌著美軍利用高空長程無人機結合精確情資，具備在任何時間、任何地點定點清除敵方核心領袖的能力。

此次在委內瑞拉，美軍展現了對蒂烏納堡（Fort Tiuna）安全屋的精準掌握。這向中南海傳達了一個清晰訊息：即便身處地下深層碉堡，美軍仍有能力將其「拖出房間」。

馬杜洛在美國關押待審的最新畫面曝光，被上銬的他面對鏡頭比讚。（圖／翻攝自X平台 @jacksonhinklle）

國際輿論與「牆內」暗湧

這場行動也意外在社群媒體引發熱議，不少流亡海外的異議人士與網民纷纷轉發馬杜洛上銬的照片。對於北京而言，這不僅是地緣政治的挫敗，更是對其內部穩定的一種「心理侵蝕」。

🚨🇨🇳 BREAKING: Xi Jinping declares no force in the world can stop reunification with Taiwan. pic.twitter.com/Ld3Tn6D6NL — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) December 27, 2025

