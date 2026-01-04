馬杜洛被川普抓捕 周錫瑋過去說法遭打臉

▲美國3日發動軍事行動，逮捕了委內瑞拉總統馬杜洛。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國3日發動軍事行動，逮捕了委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），掀起國際社會高度關注。前台北縣長周錫瑋先前在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」等言論，也因為美國總統川普（Donald Trump）抓捕馬杜洛的行動被翻了出來，引發議論。

美軍3日時對委內瑞拉發動攻擊，抓獲了被廣泛譴責為非法領導人的馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）。目前馬杜洛夫婦已經抵達美國紐約，預計將在1月5日出庭，面臨毒品與武器相關指控，最重恐將獲判終身監禁。

隨著行動成功消息傳出，周錫瑋過去在節目上的一段分析影片被網友翻出，他在《中天電視》談話性節目上分析指出，若美國攻打委內瑞拉，將有3個國家會感到「很開心」。首先是委內瑞拉本身，他認為馬杜洛握有軍隊與民心，且擁有合法政府地位，深知美國無法輕易推翻其政權，即便動用軍事力量也無濟於事。

其次，周錫瑋點名俄羅斯也樂見其成。他指出，美國透過烏克蘭與俄國進行「代理人戰爭」，如果戰場轉移至委內瑞拉，俄國將逮到機會反過來對美進行代理人戰爭。周錫瑋還表示：「你航空母艦開過去你試試看，你B52轟炸機過去看看，你B52會不會被打下來？你的軍艦會不會被打沉？你美國大兵會不會有傷亡？俄國很高興在等。」

第三個會開心的國家，周錫瑋認為是中國。他分析指出，中國在九三閱兵展示了許多新式武器，且提供委內瑞拉新式雷達，讓委內瑞拉成為「大型實驗場」。他還斷言中國提供的雷達與武器足以制止美軍，甚至能偵測並反制美軍F35戰機，以此驗證中國軍武實力。

退役中將帥化民在節目上的發言也被翻出，他指出美國聲勢浩蕩卻遲遲不動手，一定是動用飛機，因為用空中打擊損失最少，但「這是一個典型的非對稱戰爭，你打我委內瑞拉十架飛機，我只要幹掉你一架，我就贏了。為什麼？你的飛機又貴又好，就跟印度被巴基斯坦幹掉是一樣的。」

帥化民表示，中國給的鷹擊讓美國福特號惴惴不安，就算沒擊沉，被打到也會很丟臉，雷達也能偵測到美國的戰機，「 也幹掉一兩架，你就丟人丟死了。」他還直言：「中國是最大的贏家。」

美國行動落幕後，周錫瑋等人的發言隨之被翻出，有網友解讀他們的說法其實是：「「委內瑞拉有事，中國有事；中國有事，俄羅斯有事！」不過許多網友笑指，「首戰即終戰，中國製的雷達都還沒有響，人就被抓了」、「事實證明美國想抓誰就抓誰」，還有人大酸「周錫瑋根本反指標」，更有網友將周錫瑋先前稱「美國要打贏委內瑞拉，必須先佔領委內瑞拉，這個戰爭注定失敗」的發言剪成了「打臉片」，上傳至社群平台，引發討論。

