馬杜洛被抓中國、舔共網紅嚇呆！醫：美國不是不守國際規則，他就是規則

美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，醫師作家蔡依橙指出，在台灣的中國協力者，開始擔心川普這種「一出手就下重手」的性格，直言美國不是不遵守國際規則，而是「他就是國際規則」。

蔡依橙表示，美國逮捕委內瑞拉馬杜洛，並證明中俄武器不堪一擊的精準手術行動後，中國對小弟國家的影響力急速下降，高級軍備將被看成垃圾，石油來源又少一個，國際倒貨又逐漸被限制。蔡依橙認為，「被震驚到呆掉的，是中國、藍白跟拿錢跟甜點的網紅政治人物」。

馬杜洛「雙手上銬」狼狽照曝！川普揭密：CIA 布局數月、三角洲部隊收網。

他提到，在台灣的中國協力者，開始擔心川普這種「一出手就下重手」的性格，以為自己能發國難財，兩邊吃，看準美國是斯文人，講法治會溝通。卻忘了美國秩序才是今日國際規則的基礎，美國不是不遵守國際規則，而是「他就是國際規則」，只是戰後弄個聯合國，給其他盟友們一起玩玩。

蔡依橙直言，如果讀過二戰歷史就知道，「所謂的五常裡，只有一個真正的戰勝國，其他四個都是殘勝國」。透露在台灣的中國協力者真正擔心的是，「上次錄音從暗網流出，下次親中立委的美國國籍、醜聞照片，會怎麼出現到媒體上呢？」他強調，台灣的國難財，越來越難賺了，這也是為什麼，這些協力者講話越來越偏激與情緒化，因為那些情緒化的背後，是他們對自己未來的焦慮。

