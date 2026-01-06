馬杜洛被抓了，他們卻不敢出門慶祝！《經濟學人》：川普「一手抓獨裁者、一手趕移民」讓境內委國人陷兩難
2026 年 1 月 3 日，美軍在委內瑞拉首都發動大膽突襲，成功逮捕獨裁者馬杜洛（Nicolás Maduro）。消息傳回美國佛羅里達州，當地最大的委內瑞拉社區卻出現了極其矛盾的景象：人們在黎明前狂歡慶祝暴政倒台，卻在深夜前匆匆躲回家中。 《經濟學人》分析，原因很簡單：川普實現了他們「解放祖國」的夢想，卻也同時剝奪了他們在美國的合法身分。對於這 60 萬名失去保護傘的委內瑞拉移民來說，這是一場混雜著狂喜與恐懼的勝利。
慶祝人群變少了，委籍官員：怕ICE抓人
佛羅里達州多拉市（Doral）是全美委內瑞拉人最密集的城市，居住著約 3.4 萬名委內瑞拉移民，當地約一半人口只說西班牙語。2024 年這裡曾壓倒性地投票支持川普，期盼他能對馬杜洛採取強硬行動。如今川普做到了，但隨之而來的代價卻是巨大的——川普同時也推行強硬的移民議程，威脅要將美國境內的委內瑞拉人驅逐出境。馬杜洛如今在紐約聯邦法院受審，這群因他而流亡的移民，正努力應對充滿不確定性的未來。
來自委內瑞拉的佛州共和黨市議員皮涅羅（Rafael Pineyro）感嘆，原本預期多拉市的慶祝規模會超越十年前卡斯楚過世時、邁阿密「小哈瓦那」（Little Havana）的盛況，但人群卻低調冷清。「很多人不敢來參加集會，因為他們害怕移民與海關執法局（ICE）會出現，」皮涅羅說。
時間回到川普就職前，委內瑞拉反對派領袖、2025年諾貝爾獎得主馬查多（María Corina Machado）當時就在極力爭取成為川普的高級顧問。在華府的一場會議上，馬查多的團隊告訴即將上任的川普政府，馬杜洛控制著一個販毒集團，而川普在競選期間曾猛烈抨擊這些販毒分子將犯罪帶入美國城市。
委內瑞拉反對派的邏輯很直接：如果他們能讓川普相信馬杜洛正在「入侵」美國，或許就能誘使川普拋開共和黨的孤立主義，採取軍事行動。他們的策略似乎奏效了，並展現了如何取悅這位世上最有權勢之人——但這也助長了川普對移民的蔑視。
臨時保護身分被撤銷，60萬移民恐淪黑戶
美國境內的委內瑞拉人不敢大肆慶祝的恐懼，源於川普政府 2026 年稍早的一項命令：國土安全部撤銷了所有在美委內瑞拉人的「臨時保護身分」（TPS），這意味著他們瞬間失去了在美國生活和工作的權利。事實上，在 10 月和 11 月，已有 60 萬人面臨被驅逐出境的風險。
行政命令的影響立竿見影。南佛羅里達州的許多委內瑞拉人失去了醫療保健服務；有些人因害怕被拘留而退學或停止送孩子上學。12 月，多拉市中心的餐館比往常更冷清，而外賣訂單變多了。據報導，已有數千人離開——較富裕的移民轉往西班牙，經濟拮据者則逃往墨西哥和哥倫比亞等地。
委內瑞拉共和黨活動人士迪馬蒂諾（Daniel Di Martino）表示，如果馬杜洛的倒台能帶來民主的恢復，委內瑞拉人將不再需要美國的庇護，因為他們能夠回到祖國。然而，就目前而言，他們的處境依舊岌岌可危。
值得注意的是，並非所有在美國的委內瑞拉人都面臨同樣的風險。這個移民族群由兩大群體組成：在馬杜洛掌權前抵達的、受過良好教育的群體，以及近年來徒步穿越邊境、更絕望的工人階級群體。前者許多人定居在邁阿密周邊，融入了反共的古巴流亡社區，獲得了美國護照並積極參與政治；後者的人脈較少，他們雖搬入相同地區，但也前往亞特蘭大、芝加哥和紐約等城市工作。
雖然馬杜洛的下台創造了罕見的團結時刻，但這兩個群體對川普外交政策與移民政策之間的權衡有不同看法。「外送司機對這種矛盾的感受要深刻得多，」海軍學院拉美政治學者波爾加-赫西莫維奇（John Polga-Hecimovich）說。也就是說，社經地位較低移民是用自己的身家性命在承受川普政策的代價，那種「既感謝又恐懼」的矛盾感，他們感觸最為深刻。
川普只抓頭目、不換政權，背後打什麼算盤？
更讓流亡者寒心的，是川普對委內瑞拉未來的安排。突襲行動後，川普宣布美國將暫時「接管」委內瑞拉，並承認馬杜洛的副手、同為獨裁政權核心的戴爾西·羅德里格斯（Delcy Rodríguez）為臨時總統。川普並未扶持長期遊說他的馬查多，只稱她是一位「很好的女士」，但「在國內沒有支持度或尊重」。 川普甚至發表評論稱，要將未來的石油利潤分給在美國的委內瑞拉流亡者，作為某種賠償。
民主黨活動人士費羅（Adelys Ferro）擔心，這顯示川普打算與殘存的獨裁威權實現「關係正常化」。這意味著，那些曾迫害人民的軍頭依然掌權，而川普可能會以此為理由，加速將移民遣返回那個依然危險的祖國。費羅說：「如果你曾被查維茲派的軍事將領迫害，那個人現在還在那裡，而且仍然掌權。」在記者會上站在川普身後的，除了軍事顧問團隊，也包括了「大規模驅逐計畫」的設計者米勒（Stephen Miller）。.
對於在佛州的委內瑞拉人來說，回家的夢想雖然近了，但恐懼卻更真實了。沒有人天真到從現在就開始打包行李。
更多風傳媒報導
其他人也在看
韓國平澤市長訪台南 黃偉哲盼擴大農產交流
（中央社記者楊思瑞台南6日電）韓國平澤市長鄭長善率團造訪台南，今天受邀出席「台韓農產食品經貿論壇」，台南市長黃偉哲盼平澤市盛產的水梨，能與台南鳳梨、芒果等優質水果進一步交流與市場合作空間。中央社 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
台灣大專女性教師占比低於英美 教育部推性別主流化
（中央社記者陳至中台北6日電）台灣大專女性教師占比為37.12%，與韓國差不多，但仍低於美國、英國、德國。教育部持續推動「性別主流化」政策，讓各校提供培力機制，打造性別平等治理模式。中央社 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
運動推手獎表揚典禮1月9日登場 運動部攜手民間企業以運動壯大臺灣
「第17屆運動推手獎」頒獎典禮進入倒數3天，運動部今(6)日宣布，本屆典禮將於1月9日在臺北表演藝術緯來體育台 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
經典賽》鄭宇宙交流賽大放異彩成韓國隊期待新星 與同隊老將柳賢振同行集訓更添信心
韓國職棒韓華鷹19歲新秀投手鄭宇宙정우주 (Jeong Woo-ju)，入選2026年第六屆世界棒球經典賽韓國隊29人集訓名單。談到目前的備戰狀況，鄭宇宙日前出席韓國職籃公開活動受訪時表示，自己正透過大量進食與重量訓練來調整體能，「我現在重點放在增加體重，希望在不受傷的前提下，做好最充分的準備。」Yahoo奇摩運動 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
竹東客家大禾埕主體完工 竹縣府拚12月底前開館
（中央社記者郭宣彣新竹縣6日電）竹縣府今天說，竹東客家文化大禾埕已完成主體建築，正進行戶外景觀與內部裝修工程，力拚6月底前取得使用執照，12月底前正式開館營運，將成為在地客家文化活動重要場域。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
北市勞檢國光客運遲付薪水 限1月中前陳訴意見
（中央社記者楊淑閔台北6日電）台北市勞動局今天證實，2025年11月接獲北市勞工投訴國光客運遲付薪資，同年12月11日前往勞檢，已發函限期國光客運1月中以前陳訴意見。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
台灣大「虛擬資產交易所」開放全民買比特幣 起投門檻100元
台灣大哥大持續擴張虛擬資產服務版圖，旗下TWEX虛擬資產交易所今日（1/5）宣布，即日起不限台灣大哥大用戶，全民皆可透過「台灣大哥大App」直接購買虛擬資產，起投門檻最低新台幣100元，即可入手比特幣、乙太幣。太報 ・ 1 天前 ・ 2
每天「法式舌吻」有助止鼾？ 耳鼻喉醫教「3個舌頭運動」防猝死
打鼾問題若置之不理，恐演變成睡眠呼吸中止症，導致睡眠期間血液缺氧，嚴重時可能引發中風、心肌梗塞，甚至因缺氧造成猝死。耳鼻喉科醫師陳亮宇在YouTube頻道分享3種有效的止鼾運動，透過強化舌頭、臉部及喉嚨肌肉，達到緩解打呼的效果。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
黃國昌喊要選的綠委也該辭 吳思瑤酸雙標：假面氣魄演很大
即時中心／顏一軒、陳治甬報導民眾黨不分區立委「兩年條款」即將於1月31日屆期，若無意外，除較晚遞補的白委劉書彬任期則至2027年3月外，其餘7名立委都得辭；而宣布角逐新北市長的民眾黨主席黃國昌也已寫好辭職信，還點名要選的綠委也該辭。對此，民進黨立委吳思瑤今（7）日回應，黃國昌特別雙標，只提綠營要參選縣市長的立委，卻沒提到藍委。民視 ・ 1 小時前 ・ 1
溪湖建醮有「洋人法師」！捷克男道場學習1年多 受邀幫人祭改祈福
彰化溪湖鎮建醮大典即將結束，3號請來法師們幫民眾祭改祈福，沒想到一群本土法師裡面出現一張外國臉孔，竟然是洋人法師，吸引許多民眾好奇。原來這名洋人法師Jack來自捷克，因為對台灣文化有興趣，又跟負責祭典台視新聞網 ・ 2 天前 ・ 發表留言
賴清德宣示「今年基本工資破3萬」 網熱議最受惠「這群人」：台灣人沒爽到
總統賴清德今（4）日前往新竹，出席「國際青年商會中華民國總會第74屆總會長暨理監事就職典禮」，並在致詞時宣布今年將再度調整基本工資，將跨過3萬元門檻，帶動大型企業、中小企業幫員工加薪。不過有網友在PTT對此熱議，直言基本工資調漲，最大受益者將是外籍移工而非本國勞工。賴清德表示，政府會不斷加薪、減稅、社會投資，跟大家站在一起，如果你是公務人員，從前總統蔡英文到......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 72
反制日本暗示可能武力介入台海 中國全面禁止「軍民兩用物項」輸日
中國商務部今（6日）宣布，為維護國家安全、履行防擴散義務，禁止所有「兩用物項」出口日本。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 發表留言
民進黨「4選將」宣布結盟！聯合挑戰新北議會 卓冠廷證實了
即時中心／高睿鴻報導面對年底將登場的地方大選，除了各黨積極布局，各方勢力也在「合縱連橫」；其中，面對國民黨執政多年的新北戰區，民進黨更是努力尋找突破口。打算力拼市議員連任的卓冠廷、陳乃瑜、山田摩衣等人，今（5）宣布將結盟新北市議員參選人陳岱吟，共組「新新板土2.0」連線。卓冠廷受訪時表示，4人連線將向選民強打聯合競選、聯合問政等訴求，也將原本涵蓋新店、板橋、土城的連線，藉由陳岱吟加入，進一步擴至新莊。民視 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
台股大跳突破3萬點 台積電1670元新天價 法說行情啟動
財經中心／綜合報導台股突破3萬元大關，台積電更收在1670元新天價，下周四台積電法說會行情持續火熱，對AI版導體產業也持續樂觀看待，而含積量高的ETF，也有亮眼表現，其中0050收在69.5元，更是創下分割後的新高價。民視財經網 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
柯文哲直攻2028？學者分析4舉動：將大復活
[NOWnews今日新聞]台灣民眾黨前主席柯文哲被羈押一年交保後，近日動作頻頻，文化大學廣告學系教授鈕則勳分析柯文哲近日舉動，認為柯文哲對政治未曾忘情，朝著「大復活」的目標邁進，有直攻2028年總統大...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 33
美股道瓊飆新高！雪佛龍受惠委內瑞拉噴5%
[NOWnews今日新聞]美國總統川普下令美軍突襲委內瑞拉，拘捕委國總統馬杜洛夫婦，震撼全球，也為美股帶來影響。美股5日早盤，美國三大油企紛紛開漲，目前在委內瑞拉仍維持少量運作的雪佛龍上漲5%，道瓊指...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 1
創5年來最低 機構分析推動美國油價走低的兩大主因
進入2026年，美國全國汽油價格持續下探，整體水準已降至近5年來最低點。與1年前相比，全美平均油價便宜約23美分，顯示燃料成本在新年度伊始出現明顯緩解，也為家庭與通勤族帶來即時的經濟壓力舒緩。根據美國汽車協會（AAA）公布的即時數據，元旦當天，全美一般無鉛汽油的平均價格降至每加侖2.833美元，不僅低於2025年最後一個交易日的2.839美元，也刷新自202......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
討論大巨蛋整修遭黃瓊慧批「瘋了」 桃市府：只會攻擊深表遺憾
外界關心「桃園市綜合體育館」整修議題，卻遭民進黨議員黃瓊慧批評「整個市府像瘋了一樣都在討論大巨蛋的興建」，市府新聞處長羅楚東5日表示，該場館啟用已逾30年，過去長期使用下，確實有需要系統性整建之處。張善政市長已於去（114）年拍板投入3.4億元，啟動30多年來首次大規模整修；對於球員及外界的各項反饋，市府都會虛心納入參考，並透過工程與管理面逐項改善。羅楚東指出，民進黨市議員黃瓊慧指稱「整個市府像瘋了一樣都在討論大巨蛋的興建」，但包括同為民進黨籍的黃崇真議員、劉仁照議員、彭俊豪議員、魏筠議員、張曉昀議員等，都曾在議會詢問過大巨蛋籌劃進度，務實地與市府對話，因此市府絕不認同黃瓊慧議員所說，這樣的行為是發了瘋。此外，中華職棒秘書長楊清瓏也在114年9月25日的中壢體育園區招商座談會中，提出許多具體建議，羅楚東質疑，難道中華職棒發瘋？蔡其昌會長指派秘書長來陪市府發瘋？羅楚東表示，歷經2015-2022年的8年，「桃園巨蛋需要整建」已是桃園人的共識。在張市長的支持之下，整建工程已於去年10月動工，針對四大核心項目，地坪整修工程將全面翻新場內地坪與觀眾席區域，電氣及空調系統改善工程將升級空調與機電台灣好新聞 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
男好心答應借住遭狠砍9刀！拒就醫18天後全身長蛆亡
男好心答應借住遭狠砍9刀！拒就醫18天後全身長蛆亡EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
中國複製「斬首」行動？蕭旭岑曝逆風觀察：習近平對台灣有感情
美國對委內瑞拉發動大規模空襲並將馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦押回美國受審，國民黨副主席蕭旭岑今（5日）表示，他個人認為中國不會複製所謂「斬首」行動，因為中共領導人習近平對台灣有感情，做此「逆風」觀察，是因見過習三次，但若賴清德總統繼續「台獨」路線，兩岸可能的衝突還是無法避免。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言