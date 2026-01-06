馬杜洛被抓了，他們卻不敢出門慶祝！《經濟學人》：川普「一手抓獨裁者、一手趕移民」讓境內委國人陷兩難

2026 年 1 月 3 日，美軍在委內瑞拉首都發動大膽突襲，成功逮捕獨裁者馬杜洛（Nicolás Maduro）。消息傳回美國佛羅里達州，當地最大的委內瑞拉社區卻出現了極其矛盾的景象：人們在黎明前狂歡慶祝暴政倒台，卻在深夜前匆匆躲回家中。 《經濟學人》分析，原因很簡單：川普實現了他們「解放祖國」的夢想，卻也同時剝奪了他們在美國的合法身分。對於這 60 萬名失去保護傘的委內瑞拉移民來說，這是一場混雜著狂喜與恐懼的勝利。

慶祝人群變少了，委籍官員：怕ICE抓人

佛羅里達州多拉市（Doral）是全美委內瑞拉人最密集的城市，居住著約 3.4 萬名委內瑞拉移民，當地約一半人口只說西班牙語。2024 年這裡曾壓倒性地投票支持川普，期盼他能對馬杜洛採取強硬行動。如今川普做到了，但隨之而來的代價卻是巨大的——川普同時也推行強硬的移民議程，威脅要將美國境內的委內瑞拉人驅逐出境。馬杜洛如今在紐約聯邦法院受審，這群因他而流亡的移民，正努力應對充滿不確定性的未來。

來自委內瑞拉的佛州共和黨市議員皮涅羅（Rafael Pineyro）感嘆，原本預期多拉市的慶祝規模會超越十年前卡斯楚過世時、邁阿密「小哈瓦那」（Little Havana）的盛況，但人群卻低調冷清。「很多人不敢來參加集會，因為他們害怕移民與海關執法局（ICE）會出現，」皮涅羅說。

時間回到川普就職前，委內瑞拉反對派領袖、2025年諾貝爾獎得主馬查多（María Corina Machado）當時就在極力爭取成為川普的高級顧問。在華府的一場會議上，馬查多的團隊告訴即將上任的川普政府，馬杜洛控制著一個販毒集團，而川普在競選期間曾猛烈抨擊這些販毒分子將犯罪帶入美國城市。

委內瑞拉反對派的邏輯很直接：如果他們能讓川普相信馬杜洛正在「入侵」美國，或許就能誘使川普拋開共和黨的孤立主義，採取軍事行動。他們的策略似乎奏效了，並展現了如何取悅這位世上最有權勢之人——但這也助長了川普對移民的蔑視。

2026年1月3日，美國總統川普在佛羅里達州的海湖莊園即時收看在委內瑞拉的軍事行動。（美聯社）

臨時保護身分被撤銷，60萬移民恐淪黑戶

美國境內的委內瑞拉人不敢大肆慶祝的恐懼，源於川普政府 2026 年稍早的一項命令：國土安全部撤銷了所有在美委內瑞拉人的「臨時保護身分」（TPS），這意味著他們瞬間失去了在美國生活和工作的權利。事實上，在 10 月和 11 月，已有 60 萬人面臨被驅逐出境的風險。

行政命令的影響立竿見影。南佛羅里達州的許多委內瑞拉人失去了醫療保健服務；有些人因害怕被拘留而退學或停止送孩子上學。12 月，多拉市中心的餐館比往常更冷清，而外賣訂單變多了。據報導，已有數千人離開——較富裕的移民轉往西班牙，經濟拮据者則逃往墨西哥和哥倫比亞等地。

委內瑞拉共和黨活動人士迪馬蒂諾（Daniel Di Martino）表示，如果馬杜洛的倒台能帶來民主的恢復，委內瑞拉人將不再需要美國的庇護，因為他們能夠回到祖國。然而，就目前而言，他們的處境依舊岌岌可危。

值得注意的是，並非所有在美國的委內瑞拉人都面臨同樣的風險。這個移民族群由兩大群體組成：在馬杜洛掌權前抵達的、受過良好教育的群體，以及近年來徒步穿越邊境、更絕望的工人階級群體。前者許多人定居在邁阿密周邊，融入了反共的古巴流亡社區，獲得了美國護照並積極參與政治；後者的人脈較少，他們雖搬入相同地區，但也前往亞特蘭大、芝加哥和紐約等城市工作。

雖然馬杜洛的下台創造了罕見的團結時刻，但這兩個群體對川普外交政策與移民政策之間的權衡有不同看法。「外送司機對這種矛盾的感受要深刻得多，」海軍學院拉美政治學者波爾加-赫西莫維奇（John Polga-Hecimovich）說。也就是說，社經地位較低移民是用自己的身家性命在承受川普政策的代價，那種「既感謝又恐懼」的矛盾感，他們感觸最為深刻。

2026年1月3日，抗議者在洛杉磯潘興廣場譴責美國對委內瑞拉的攻擊。（美聯社）

川普只抓頭目、不換政權，背後打什麼算盤？

更讓流亡者寒心的，是川普對委內瑞拉未來的安排。突襲行動後，川普宣布美國將暫時「接管」委內瑞拉，並承認馬杜洛的副手、同為獨裁政權核心的戴爾西·羅德里格斯（Delcy Rodríguez）為臨時總統。川普並未扶持長期遊說他的馬查多，只稱她是一位「很好的女士」，但「在國內沒有支持度或尊重」。 川普甚至發表評論稱，要將未來的石油利潤分給在美國的委內瑞拉流亡者，作為某種賠償。

民主黨活動人士費羅（Adelys Ferro）擔心，這顯示川普打算與殘存的獨裁威權實現「關係正常化」。這意味著，那些曾迫害人民的軍頭依然掌權，而川普可能會以此為理由，加速將移民遣返回那個依然危險的祖國。費羅說：「如果你曾被查維茲派的軍事將領迫害，那個人現在還在那裡，而且仍然掌權。」在記者會上站在川普身後的，除了軍事顧問團隊，也包括了「大規模驅逐計畫」的設計者米勒（Stephen Miller）。.

對於在佛州的委內瑞拉人來說，回家的夢想雖然近了，但恐懼卻更真實了。沒有人天真到從現在就開始打包行李。

