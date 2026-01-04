馬杜洛被抓前夕曾會中國特使！強調中委是「堅定不移的兄弟情誼」

委內瑞拉總統馬杜洛（右）2日在總統府會見中國特使邱小琪（左）率領的代表團，隔天就被美軍逮捕。 圖：翻攝馬杜洛臉書

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日凌晨對委內瑞拉發動軍事行動，逮捕長期執政的委內瑞拉專制總統馬杜洛（ Nicolas Maduro）夫婦並帶往紐約受審，川普隨後也公布了馬杜洛戴眼罩、手銬的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉，震驚國際社會。然而，就在前一天，馬杜洛在委內瑞拉總統府會見中國特使、拉美事務特別代表邱小琪率領的代表團，強調委內瑞拉與中國是「兄弟情誼。」

綜合美國有線電視新聞網（CNN）西班牙頻道等外媒報導，馬杜洛2日在委內瑞拉總統府觀花宮（Miraflores Palace）會見邱小琪及其代表團。出席的還有中國駐委內瑞拉大使蘭虎和外交官員王昊；委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）也參加了會見。馬杜洛也在社群平台Instagram公布與中國代表團會面的影片與照片並表示，當天與中國國家主席習近平的特使愉快會面，委內瑞拉與中國是「兄弟情誼」，雙方重申兩國的堅固聯繫。

廣告 廣告

委內瑞拉總統府宣稱，馬杜洛這次和代表團的會晤「重申了加拉加斯和北京之間堅定不移的兄弟情誼，尤其是在當前地緣政治背景下，雙方都反對單邊制裁措施，並致力於為全球南方國家人民爭取主權發展」。馬杜洛政府指稱，邱小琪「重申中國和委內瑞拉是堅定不移的戰略夥伴」，中方代表團的到訪體現了中國對雙邊關係的重視「不僅是貿易和能源夥伴，更是該地區重要的政治盟友」。

報導提到，北京代表團此次訪問委內瑞拉正值緊張局勢升級之際，美國加大了對委內瑞拉的軍事壓力，近期並發生油輪攔截事件。北京譴責這些攔截行為「嚴重違反國際法」，並在去年12月底兩國外長的通話中向加拉加斯保證，中國反對「一切形式的單邊主義和恐嚇」。美國日前加大對委內瑞拉石油出口的施壓行動，宣布制裁4家總部設於香港與中國的公司以及被控規避限制措施的4艘油輪。力挺委內瑞拉的中國是委內瑞拉石油出口的最大客戶，而石油出口約占委內瑞拉收入的95%。

根據中國外交部資訊，聯合國安理會去年12月24日應委內瑞拉請求，在中國、俄羅斯等國支持下召開緊急會議。中國常駐聯合國副代表孫磊在會上指責，美國在加勒比海、委內瑞拉附近海域持續加大軍力部署，不斷加碼對委內瑞拉制裁、封鎖和武力威脅，揚言委內瑞拉領土、石油和資產歸美所有，甚至威脅對委內瑞拉本土發起軍事打擊，美方行徑嚴重侵犯他國主權、安全和合法權益，嚴重違反「聯合國憲章」和國際法，威脅拉美和加勒比地區和平與安全。

孫磊說，中方反對一切單邊霸凌行徑及違反「聯合國憲章」宗旨和原則、侵犯別國主權安全的行為，反對在國際關係中使用或威脅使用武力，反對外部勢力以任何藉口干涉委內瑞拉內政，反對缺乏國際法依據、未經安理會授權的非法單邊制裁和「長臂管轄」。呼籲美方「立即停止有關行動」，敦促美方維護地區國家航行安全及依據國際法享有的自由權利，透過雙多邊法律框架展開正常的執法、司法合作，取消非法單邊制裁，多做有利於拉美和加勒比地區和平、穩定和發展的事。

馬杜洛多次連任委內瑞拉總統，2024年再度當選引起反對派大規模示威。國際人權觀察（Human Rights Watch）指控，馬杜洛政權持續透過拘捕、酷刑、失蹤與殺害反對者來維持統治。馬杜羅2020年3月遭美國法院起訴，被控與其他委內瑞拉官員聯手哥倫比亞革命軍（FARC）從事古柯鹼販運和武器走私進入美國。川普政府去年11月將委國「太陽集團」（Cartel de los Soles）列為外國恐怖組織（FTO）並實施制裁，認定馬杜羅為該集團首腦，公開懸賞5000萬美元緝捕。

馬杜洛被逮後，中國外交部回應：「中方對美方悍然對一個主權國家使用武力並對一國總統動手深表震驚，予以強烈譴責。美方的這種霸權行徑，嚴重違反國際法，侵犯委內瑞拉主權，威脅拉丁美洲和加勒比海地區和平與安全，中方堅決反對。我們敦促美方遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，停止侵犯別國的主權安全」，並提醒中國公民，近期勿前往委內瑞拉，在當地人員和機構應密切關注當地安全形勢，加強防範措施和應急準備，非必要不外出，務必遠離衝突或敏感地區。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

美逮委內瑞拉總統！趙曉慧：把中共長年經營的三大神話一次拆光光

美襲委內瑞拉逮馬杜洛讓中俄震怒！中國震驚：停止侵犯別國的主權