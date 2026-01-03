馬杜洛被抓委內瑞拉民眾兩樣情 海外僑民忙慶祝、國內居民忙囤糧

支持委內瑞拉政府的武裝民眾，1月3日分乘摩托車在拉瓜伊拉街頭巡邏。美聯社



美軍3日凌晨突擊委內瑞拉，出動精銳部隊一舉擒獲委國總統馬杜洛夫婦，震驚全球。移居各地的委內瑞拉民眾反應兩極，反政府群眾歡欣鼓舞上街唱歌跳舞，政府支持者則高舉馬杜洛及已故總統查維茲的肖像，大喊「美國把手從委內瑞拉拿開」。

移居美國佛州邁阿密的委內瑞拉民眾，聽聞美軍擒獲委國總統馬杜洛的消息，上街慶祝揮舞祖國國旗。路透社

支持委內瑞拉政府的民眾，1月3日手持總統馬杜洛（右）和已故總統查維茲的肖像站在首都卡拉卡斯街頭。美聯社

委內瑞拉國防部長帕屈諾（Vladimir Padrino Lopez）3日凌晨在社群平台發布影片宣布，已在全國各地部署軍隊，呼籲全國建立統一戰線，抵抗有史以來針對委內瑞拉「最嚴重的侵略」。

他說，全體武裝部隊已按「馬杜洛的命令」部署，但未提及馬杜洛已被美軍抓走一事。

委內瑞拉警察1月3日分乘警車，在拉瓜伊拉街頭巡邏。美聯社

帕屈諾說：「他們攻擊了我們，但他們征服不了我們。」他呼籲全國鎮定並團結，警告不要出現無政府狀態和混亂，「不要屈服於敵人試圖製造的恐慌」。

一些感到不安的委內瑞拉民眾一早就出門搶購食物、藥品等必需品，多地商店出現大排長龍的景象。

委內瑞拉首都卡拉卡斯的一間超市，1月3日一早店外就出現排隊等著買東西的民眾。路透社

