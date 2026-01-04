馬杜洛被抓引發北京焦慮？外媒分析「中共侵台」美軍可能動作

國際中心／綜合報導



美國昨（3）日閃電突襲委內瑞拉，美國總統川普（Donald Trump）後續更聲稱已經抓到委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，並將兩人押上飛機離境、飛往美國。對此，外界也開始討論中國方面對此情況，未來是否會減緩對於台海區域的侵擾。有外媒分析，直指若中共侵台，美軍將執行斬首行動。





為了把馬杜洛抓到手，美軍在數小時動員破百架戰機，並且由特種部隊執行任務，讓馬杜洛在逃進安全屋內前夕，順利被逮。相關消息曝光後震撼國際，北京當局也隨即發布聲明，稱美方已經違反國際法。但外界認為，北京背後擔憂的是，美國會將此套斬首劇本，複製在台海區域上。

《華盛頓時報》資深專欄作家戈茨（Bill Gertz）先前就曾在社群透露，如果中國對台灣發動軍事攻擊，美軍針對伊朗將領蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）無人機斬首攻擊將在北京重演。他進一步指出：「攻擊對象包括中共總書記習近平在內的每位政治局常委。中共將像其蘇聯前身一樣，最後被掃進歷史的垃圾堆。」









