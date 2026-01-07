馬杜洛被抓敗在華為手機漏洞？蘇紫雲形容美國高度精準戰略「如微創手術」王定宇指委內瑞拉類比台灣是錯的！｜Yahoo《齊有此理》

美國對委內瑞拉出手，全球局勢又有新局面。擁有國防和軍事專業的立法委員王定宇、國防安全研究院國防戰略與資源研究所研究員兼所長蘇紫雲一起到Yahoo《齊有此理》，接受主持人王時齊專訪，分析美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛的戰略手段，同時也針對最新的F16失事意外，呼籲一切以救人第一。

王定宇先說明委內瑞拉的時政和生活環境，強調有人拿台灣類比委內瑞拉是錯誤的，因為雙方基礎條件完全不一樣。至於為何美國能以迅雷不及掩耳的速度抓到馬杜洛？蘇紫雲形容，美國這次軍事行動高度精準，彷彿醫學上的微創手術。

蘇紫雲表示，美國這兩個月運用壓制中國的雷達系統等戰略，進行精確的掃描，把馬杜洛相關的電子參數抓出來。蘇紫雲說：「更精密的講，這是一種網電一體戰。」也就是透過偵蒐雷達系統或S300的數據通訊鏈，先送假封包進去，騙過對方後再出擊。此外還有倚賴人工情報，非常可能真的有「超級內鬼」。

美軍的先進武裝部隊現在都會用電子定位，蘇紫雲提到馬杜洛夫婦用的手機是中國華為，還有華為的基地台，等於只要發出電子符號就會被定位，漏洞太多早就被美國一一破解。

▲ 軍事專家蘇紫雲(左)、立委王定宇(右) 接受Yahoo《齊有此理》訪問

軍事專家：委內瑞拉行動證明美國跟中共的武器性能還是差了一大截

對於有人擔心中國學美國的手段，掌握台灣參數後無預警出擊。蘇紫雲直言：「中國有進步我們不否認，可是這一次委內瑞拉行動，證明美國跟中共的武器性能還是差了一大截，所以才會說中國的雷達被美製的系統壓制。」

美國從戰略到戰術、戰鬥層次都不是中國可比擬，蘇紫雲認為我們只需提高警覺，不必先妄自菲薄。加上台灣現在採用美製雷達系統，早就有反反制的設計，加上硬體設備的落差，「所以中共想要破解的話可能還要差一、兩個世代吧」。

除了澄清民眾的疑慮，空軍出身的王定宇現在最關心的就是F16戰機墜海，不管酸民如何嘲笑F16戰機，王定宇鄭重強調現在當務之急就是找到飛官辛柏毅，把握黃金救援時間。他坦言就算有定標器，在茫茫大海中要找人難度極高，但無論如何要先把人救回來，再請專業的單位去判定失事原因。王定宇呼籲：「飛安一定要找出原因，沒有找出原因之前，大家不要隨便亂猜測。」

