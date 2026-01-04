馬杜洛被抓讓中國沒面子！胡錫進怪他垮太快

▲中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進責怪委內瑞拉總統馬杜洛太快垮台。（圖／翻攝自臉書）

[NOWnews今日新聞] 美國3日對委內瑞拉發動突擊，並抓獲被美通緝的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，將其押回美國接受司法審判，這場拘捕行動歷經數月的規劃與反覆演練，美軍最終以閃電戰方式僅花不到2小時半，在未傷害一般平民的情況下就抓到馬杜洛。消息一出，讓中國感到臉上無光，中國官媒環球時報前總編胡錫進立刻發文切割，責怪馬杜洛垮台太快，表現過於不堪，會影響國際譴責美國力道。

馬杜洛在被抓的前一日，於當地時間2日在臉書和IG發布在總統府觀花宮（Miraflores Palace）與中國代表團會面的影片與照片。他表示，與中國國家主席習近平的特使邱小琪進行了愉快的會晤，雙方重申戰略關係承諾，這段關係正在多個領域不斷的發展及加強，以建設多極化發展與和平的世界。

但不到24小時，馬杜羅隨即被美軍捕獲，讓中國臉上無光，胡錫進3日晚上發文評論稱，「要知道委內瑞拉在拉美不算是小國家；然而，美國的突襲就像是對付格陵蘭島，幾乎沒遇到抵抗，委內瑞拉成為現代戰爭中總統被第一時間抓走的唯一例子。」

胡錫進形容，「他的拉胯程度把冷戰後美國所有的敵人都比了下去，無論塔利班的阿富汗還是薩達姆的伊拉克，米洛舍維奇的南斯拉夫，甚至更早諾列加的巴拿馬都是抵擋了一陣子的」。

胡錫進還稱，「馬杜洛到底是什麼人另說，但他無疑成了一個舉世無雙的政治笑柄」，認為馬杜洛垮台得太快，直接被美軍抓走了，其表現過於不堪，並表示這有可能影響世界輿論對委內瑞拉的同情和對美國入侵的譴責強度。

胡錫進又認為，如果馬杜洛組織起委內瑞拉的抵抗，國際輿論有可能形成抵制美國入侵行動的更大意願和動力。

中國官媒新華社也跟進批評美國力道，今天發布時評聲稱反批美國是「赤裸裸的霸權行徑」，反咬美國羅織罪名再透過武力摧毀一個主權政府，顛覆政權，嚴重威脅地區和世界的和平與安全。

事實上，馬杜洛執政期間，約700萬名委內瑞拉人面臨任意拘留、操縱審判、酷刑和審查制度等威脅，選擇移民海外。馬杜洛2013年首次掌權，2018年與2024年在選舉舞弊下自行宣稱連任，選舉結果並未被國際接受。聯合國的報告也指出，委內瑞拉選委會未能公布投票中心的結果，這項決定在現代民主選舉中沒有前例，且對結果的信心產生負面衝擊。

