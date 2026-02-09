馬杜洛被抓走後仍沒民主! 委國反對派要角獲釋數小時後再遭「武裝綁架」

委內瑞拉反對派重要人物胡安・巴布羅・瓜尼帕（Juan Pablo Guanipa）被不明人士帶走。 圖：翻攝自@JuanPGuanipa

[Newtalk新聞] 委內瑞拉反對派重要人物胡安・巴布羅・瓜尼帕（Juan Pablo Guanipa）在獲釋數小時後，再度遭到身分不明的武裝人員帶走，引發反對派與人權團體強烈關切。支持者指出，瓜尼帕於週日晚間在首都卡拉卡斯被「全副武裝的男子」強行帶離現場，質疑這起行動與當局有關。

根據瓜尼帕家屬與政治盟友說法，瓜尼帕是在獲釋後，於卡拉卡斯洛斯喬羅斯（Los Chorros）地區遭到攔截並帶走，形同「被綁架」。隨後，委內瑞拉檢察總長辦公室證實，已要求對瓜尼帕實施居家軟禁，理由是其違反獲釋條件。

瓜尼帕現年 61 歲，是保守派政黨「第一正義黨」領袖，也是當天獲釋的多名高知名度政治犯之一。這波釋放行動，被視為卡拉卡斯當局在美國提出一系列要求後，試圖釋出善意的最新舉措。然而，瓜尼帕獲釋後不久即再度被帶走，讓外界質疑相關承諾的真實性。

流亡海外的反對派領袖、諾貝爾獎得主瑪麗亞・科里納・馬查多表示，瓜尼帕是遭到「身穿便服、持有重武器的人員」強行帶走。她在 X 平台指出，這些人員乘坐 4 輛車輛抵達現場，直接將瓜尼帕押走。

瓜尼帕之子控訴委內瑞拉當局非法拘捕瓜尼帕，委內瑞拉政府則是否認犯行。 圖：翻攝自@JuanPGuanipa

瓜尼帕之子拉蒙則在影片中表示，父親是在深夜活動中遭到約 10 名「未佩戴任何識別證件」的人員伏擊，「他們持槍指向我們，武裝齊全，把我父親帶走了」，並要求當局出示其父仍然生還的證明。第一正義黨也發表聲明，指控卡拉卡斯政權須為瓜尼帕的安危負責，並點名代理總統德爾西・羅德里奎斯、國會議長豪爾赫・羅德里奎斯與內政部長迪奧斯達多・卡貝約。

報導指出，瓜尼帕是在被關押超過 8 個月後於週日晚間獲釋。他走出拘留中心後，曾在社群媒體上發布影片表示：「今天我們獲得自由，關於委內瑞拉的現在與未來，有很多值得討論的事，始終要以真相為優先。」

瓜尼帕於 2025 年 5 月遭到逮捕，當時內政部長卡貝約未提出具體證據，即指控他涉及針對地方與國會選舉的「恐怖行動」。瓜尼帕多次否認相關指控。

委內瑞拉總統馬杜洛與其妻子搭直升機降落在華爾街停機坪，準備被押往紐約法庭。 圖 : 翻攝自IC Photo

人權團體「刑事論壇」（Foro Penal）表示，已確認至少有 30 名政治犯於週日獲釋，包括「人民意志黨」成員路易斯・索馬薩，以及前反對派市議員赫蘇斯・阿馬斯等人。不過，該組織指出，目前仍有數百名政治犯持續被關押。

委內瑞拉政府否認存在「政治犯」，聲稱所有被拘留者皆涉及犯罪行為。但反對派與人權團體長期指控當局濫用任意逮捕手段打壓異議。相關釋放行動發生在前總統馬杜洛遭美國特種部隊逮捕後不久，儘管官方宣稱已釋放超過 800 人，人權團體則統計實際獲釋人數約為 380 人。

