馬杜洛被抓身上「Nike運動服」暴紅！台灣有售4千元有找

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦遭美軍閃電逮捕，外界除關注政局動向，他被捕時身穿的灰色Nike運動服，竟意外暴紅，一度衝上Google熱搜榜前列。

馬杜洛被捕時穿著NIKE運動服暴紅。（圖／翻攝川普社交媒體）

綜合美媒報導，馬杜洛被捕時遭蒙住雙眼、戴著隔音耳罩、雙手上銬，並身處美軍兩棲攻擊艦「硫磺島號」（USS Iwo Jima）上，被押送前往紐約。不過，最吸引網友目光的，是他身上那件「Nike Tech Fleece」系列的連帽外套。

根據「Google Trends」數據顯示，在照片曝光後短短數小時內，「Nike Tech Fleece」的全球搜尋量出現明顯飆升，相關關鍵字一度衝上熱搜榜。除了衣服，馬杜洛本人也成為全球最多人搜尋的政治人物之一。報導引述網友留言表示，「我本來不關心委內瑞拉政治，但現在我想知道那件外套多少錢。」

根據資料顯示，「Nike Tech Fleece」系列於2013年推出，以輕量、保暖與俐落剪裁聞名，長年受到運動與街頭潮流族群喜愛，而馬杜洛身上這件台灣官網有販售，售價為3980台幣。

