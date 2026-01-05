馬杜洛被抓隔日！金正恩視察極音速飛彈試射 強調「核遏制力」

北韓昨（4）日上午向東部海域方向發射彈道飛彈。北韓官媒今（5）日發布消息，證實軍方當日進行了極音速飛彈發射訓練，且最高領導人金正恩現場督導了朝鮮人民軍主要火力打擊集團所屬部隊的飛彈試射。

金正恩與軍官觀看飛彈試射。（圖／路透社）

《韓聯社》引述《朝中社》報導，這枚飛彈從平壤市力浦區朝東北方向發射，成功打擊設置於北韓東部海域1000公里外的預定目標。報導稱，此次訓練的目的在於評估極音速武器體系的準備狀態，驗證和確認其任務執行能力，提升飛彈兵的實戰水準。同時對戰爭遏制力的持續性、有效性和機動性進行綜合評估。

據悉，金正恩對結果表示滿意。這位領導人指出此次發射訓練完成重要的國防技術課題，飛彈部隊充分展現北韓核武裝的準備態勢和可靠性。他還強調，近期在推進核武力實用化、實戰化方面取得一系列重要成果。他進一步表示，必須持續更新軍事手段，尤其是攻擊性武器體系。

據稱飛彈打擊了北韓東部海域1000公里外的目標。（圖／路透社）

金正恩還特別提到，當前的地緣政治危機以及多重「國際事件」說明了提升核戰爭遏制力的必要性。儘管官媒報導並未具體說明金正恩所指的「國際事件」為何，但外界普遍視為，可能與美國對委內瑞拉發動打擊抓捕委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦有關。

不過，官媒的報導並未公開飛彈的具體參數與型號。但綜合射程和飛行軌跡等因素分析，此次可能是在被稱為「北韓版伊斯坎德爾」的KN-23系列飛彈上，搭載極音速飛彈「火星-11戊」進行試射。

