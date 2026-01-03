馬杜洛被抓！委內瑞拉現恐慌 民眾急囤物資

▲在委內瑞拉總統馬杜洛遭到逮捕後，委國民眾在當地超市排起長長人龍。由於擔心物資短缺，多家超市外都出現了長長的隊伍。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日對委內瑞拉發動突擊，並抓獲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，將其押回美國接受司法審判。隨著馬杜洛夫婦遭逮捕，加上委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）多處在週六凌晨發生襲擊事件，委內瑞拉民眾紛紛在不安的氛圍中出門囤積物資。

根據美聯社報導，在西北部巴基西梅托市（Barquisimeto）一處超市門口，可以看見排起了長長人龍，居民在街頭等待數小時以購買生活用品。

不過最引人注目的景象則是幾乎看不到盡頭的加油車隊，許多車輛排隊綿延好幾個街區，駕駛們正焦急地等待加油。

權力真空引發全民恐慌

3日時，隨著美軍大規模軍事行動逮捕總統馬杜洛，委內瑞拉陷入高度不確定狀態，民眾急於釐清究竟由誰掌控這個南美國家。早已習慣危機的委內瑞拉人再次開始囤貨，超市與加油站外隨處可見蜿蜒的隊列。

雖然卡拉卡斯部分地區爆發了小規模的親政府集會，但大多數街道依舊空盪。委內瑞拉是一個位於南美洲的國家，人口約有2900萬人。

川普的立場與反對派的挑戰

美國有線電視新聞網（CNN）指出，在馬杜洛被捕後，委內瑞拉反對派已與「世界各國政府」取得聯繫。這些國家包括阿根廷、厄瓜多、巴拿馬及巴拉圭等區域國家，以及法國；據悉，這些國家皆表達支持委內瑞拉「恢復人民意志」。

在抓捕馬杜洛之後，川普召開記者會，期間表示，他不認為諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多具備治理國家所需的足夠支持。

川普評價稱道：「我認為她很難成為領導人。她在國內沒有足夠的支持或尊重。她是一位非常親切的女士，但她缺乏成為領導人所需的威望。」

2024年大選爭議背景

反對派堅持認為，前總統候選人岡薩雷斯（Edmundo González）在2024年7月的總統大選中以67%的得票率獲勝，而馬杜洛僅獲得30%。

但當時委內瑞拉國家選舉委員會（CNE）在未公布具體計票細節的情況下宣稱馬杜洛勝選，此決定當時遭到了國際社會多數國家的拒絕。

