馬杜洛被抓 委軍為何「全癱瘓」? 他捅破內幕 : 軍方早接絕密「不抵抗」命令

委內瑞拉總統馬杜洛與押送他的美國武裝人員。 圖：翻攝自 X《Power to the People》

[Newtalk新聞] 美軍三角洲特種部隊當地時間 3 日凌晨突襲委內瑞拉首都加拉加斯，帶走了總統馬杜洛。而內瑞拉幾十萬全副武裝的軍隊，竟然像「集體癱瘓」了一樣，眼睜睜看著總統被擄走。

最近，委內瑞拉陸軍預備役少校愛德格·佩雷拉的一番話，總算把這層窗戶紙捅破了：原來，軍方早就接到了絕密的「不抵抗」指令。在一個以「硬槓美國」為政治正確的國家，這種命令到底是誰下達的？背後的邏輯，遠比「怕打仗」要現實得多。

被外界稱為「三角洲部隊」的美軍單位被視為美國特種作戰體系中戰力最頂尖的存在。 圖：翻攝自 騰訊新聞@翰林冷知識

中媒《矚望雲霄》今 ( 8 ) 日表示，這份「不抵抗」令絕不僅僅是為了「避免全面入侵」，它背後有幾個冷冰冰的現實：

「股份制軍隊」的風險控制：可見，委內瑞拉的將軍們並不是純粹的軍人，他們是油田、礦山和港口的「大股東」。對他們來說，馬杜洛是「首席執行官」 CEO，但不是「企業本身」。

如果為了保住馬杜洛而和美軍全面開戰，意味著將軍們在邁阿密的存款、在加勒比海的資產都會被徹底清算。

這份命令大概是軍方高層集體意志的產物——捨掉一個馬杜洛，保住整個「利益分紅委員會」的存續。

委內瑞拉軍隊在總統馬杜洛被美軍抓走後，才進入緊急動員狀態。 圖 : 翻攝自X / Nexta

《矚望雲霄》稱，佩雷拉少校提到的「對話優先」，聽起來高大上，實際上可能是某種「政治暗戰」。如果美軍在抓捕過程中沒有遭到任何有效攔截，說明雙方極有可能在行動前已經通過某種管道達成了默契：「人你帶走，但別動我的核心利益。」

佩雷拉說委軍「有實力擊退來犯之敵」，這大概是挽回面子的客套話。

《矚望雲霄》批評，一個連發電機組都修不好的國家，其先進戰機和雷達網的妥善率能有多少？委國軍方心知肚明，真打起來，就算攔得住三角洲特種兵，最後也會被美軍全面暴打，反而會暴露自己「外強中乾」的底牌。

雖然委內瑞拉總統馬杜洛在首都加拉加斯周邊部署大量中國、俄羅斯製的防空系統與探測雷達，但仍俄法阻止美軍的軍事行動。圖為號稱可偵測 F-35 戰機的中國製 YLC-8E 反隱形雷達。 圖：翻攝自 @defense_civil25 X 帳號

《矚望雲霄》強調，這次「不抵抗」令，本質上是委內瑞拉精英階層在生死關頭的一次「戰略止損」。他們算准了川普只是想要個「外交大勝」和「石油閥門」，並不想真的陷在南美叢林裡搞重建。於是，他們交出了馬杜洛，換取了自己繼續在廢墟上當「包租公」的機會。

《矚望雲霄》認為，這份指令的下達者，名義上可能是馬杜洛政府的某位大佬，但實際上，它是那個腐朽的分贓體系在嗅到死亡氣息後，自動觸發的「求生本能」。

當一個國家的將軍們都在算計自己的存摺時，這個國家的總統，註定只是隨時可以被擺上貨架的籌碼

委內瑞拉軍隊。 圖 : 翻攝自矚望雲霄