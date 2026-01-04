馬杜洛被抓！海外中國人瘋狂暗示川普幹大事

▲川普表示，美國將「接管」委內瑞拉，直到實現適當的政權交接。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美軍3日突襲逮捕美通緝的委內瑞拉獨裁者總統馬杜羅（Nicolás Maduro）夫婦，震驚全球。這場行動以迅雷不及掩耳的方式閃電進行，全程不到2.5小時，許多中國網友以及海外中國人聽聞後，紛紛在社群暗示川普來幹大事，喊話「有個大活接不接？」

中國與俄羅斯的盟友近期紛紛遭遇內政危機，伊朗爆發由經濟危機引發的全國性抗爭，暴力衝突目前已造成至少15人死亡、逾580人被捕，再加上委內瑞拉總統被捕，YouTube頻道「誤人子弟」在「Dylan看中國」系列影片中提到，隨著川普對伊朗領袖哈米尼下通牒及馬杜洛遭逮，接連削弱了兩位與北京關係匪淺的國際盟友。

廣告 廣告

他也觀察到，馬杜洛被抓的事件，讓部分中國網友在社群平台上蠢蠢欲動，有許多人在相關消息留言，暗示川普「有個大活接不接」，甚至獲得超過 1.2 萬名網友按讚支持，甚至有人留下「這活接了，要是成功了，絕對超越華盛頓」，但這一熱門評論隨即遭到社群平台刪除。

與此同時，海外中國人也等著看戲，旅義華僑作家李穎在X平台「李老師不是你老師」帳號發布馬杜洛被捕的相關消息，許多海外中國網友也嗨喊「習近平坐不住了」、「近乎夫妻也很喜歡，快來抓吧」、「換成200斤包子，估計得兩個士兵架起来拖著走」。

對於馬杜羅被抓一事，中國外交部周日下午二度回應，稱中方嚴重關切美方強行控制馬杜洛夫婦，並反批美國行徑違反國際法和國際關係基本準則，違反《聯合國憲章》宗旨和原則。

中國外交部發言人呼籲美方確保馬杜洛總統夫婦人身安全，立即釋放馬杜洛總統和夫人，停止顛覆委內瑞拉政權，通過對話談判解決問題。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

委內瑞拉軍力排名在哪？擁俄Su‑30戰機與中國雷達 仍遭美擊潰

馬杜洛被捕兼帶貨！身上「Nike Tech」穿搭爆紅 4品牌成大贏家

馬杜洛曾喊「來抓我啊」！川普實現他願望 白宮官方吐槽最為致命