馬杜洛被捕不等於政權更替 代總統就職後鎮壓機器重啟、一天逮7名記者

2026年1月5日，委內瑞拉副總統羅德里格斯宣誓就任代理總統。路透社



委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro） 1月3日遭美國突襲逮捕後，委內瑞拉政府已重新鞏固權力。副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）5日正式宣誓就職代理總統，並釋出警告訊息：新一波鎮壓行動已經展開。

《彭博新聞》引述至少兩名目擊者表示，委國軍方反情報人員5日已開始在首都卡拉卡斯街頭出沒。根據全國新聞工作者工會說法，5日中午以前，至少有7名記者與媒體人員遭到拘留，多數是在國民議會及其周邊地區被帶走。

全副武裝的安全部隊，以及長年以鎮壓、殺害反政府示威者而惡名昭彰的民兵「集體組織」（Colectivos），自3日以來仍在卡拉卡斯四處遊走，不時對駕駛進行攔檢，或檢查民眾手機。

「集體組織」的影響力雖已不若馬杜洛權力巔峰時期，但美國國務院曾指出，他們在抗議活動中涉及多起殺戮事件。

2026年1月4日，委內瑞拉惡名昭彰的挺馬杜洛民兵「集體組織」（Colectivos）仍持步槍在卡拉卡斯街頭橫行。路透社

長期關注委內瑞拉安全部門的阿根廷經濟社會研究機構 CRIES主席龐特（Andrei Serbin Pont）表示：「集體組織出現在街頭，顯然是為了強化政府的內部鎮壓體系，藉恐懼來阻止民眾動員。」

龐特表示，卡拉卡斯街頭也設有軍事檢查哨，政府利用這些設施「試圖阻撓美國進行的無人機偵察行動」。

美國戰略與國際研究中心（CSIS）美洲計畫副主任赫南德斯－羅伊（Christopher Hernandez-Roy）指出，反情報人員與「集體組織」的存在，清楚顯示政府意圖壓制任何形式的異議或抵抗。

他表示：「我認為這是整體策略的一環，目的在於防止任何自發性的民主抗爭。」

《彭博新聞》指出，卡拉卡斯街頭的景象，與羅德里格斯就職演說中傳達的和平訊息顯然不符。

56歲的羅德里格斯5日在國會議長荷黑‧羅德里格斯（Jorge Rodriguez）主持下宣誓就職。荷黑是羅德里格斯的兄長，已第六度連任國民議會議長。

羅德里格斯是勞工律師出身，對委內瑞拉石油產業有舉足輕重的影響力。她在就職儀式上表示：「為了委內瑞拉人民，我誓言將一分鐘都不休息，以確保和平，以及人民在精神、經濟與社會層面的福祉，確保政府能提供社會福利、政治穩定與安全。」

國會議員同時就職 包括代總統兄長、馬杜洛獨生子

報導稱，至少在目前，羅德里格斯背後既有委國政府權力核心查維斯派（Chavismo）撐腰，也獲得美國總統川普（Donald Trump）的支持。川普宣稱，羅德里格斯將與華府合作，「讓委內瑞拉再次偉大」。她週日也釋出較為和解的語調，呼籲美國與委內瑞拉在合作議程上展開合作。

當天同時就職的還包括國會議長及283名去年5月當選的國會議員，唯一缺席的議員是與馬杜洛妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）。她與馬杜洛同時遭美國逮捕。

這群議員中，可稱為反對派者寥寥無幾，因為反對派為抗議2024年總統大選遭馬杜洛「偷走」，杯葛去年的國會選舉。

在委內瑞拉國內，對羅德里格斯最重要的公開支持力量，來自馬杜洛的親生兒子尼可拉斯・馬杜洛・蓋拉（Nicolás Maduro Guerra）。

2026年1月5日，委內瑞拉總統馬杜洛的獨生子蓋拉就職國會議員，並向群眾發表演說。路透社

蓋拉也是5日就職的國會議員之一。他在就職儀式上表示，將「無條件支持」羅德里格斯，也呼應她提出的吸引外資訴求的呼籲。他並含淚透露，自己仍與父親保持間接聯繫。

34歲的蓋拉也常被暱稱為「小尼古拉斯」（Nicolasito），是馬杜洛唯一的兒子。他自2021年起擔任國會議員，經常陪同父親出席政治集會與公開活動，其政治工作多集中於宗教事務。執政黨已將他塑造成新世代領導人之一。

