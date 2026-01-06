馬杜洛被捕因中俄防空系統失效？呂禮詩曝：因為拿到錢

美國3日派遣三角洲特戰部隊（Delta Force）、第160特戰航空團（SOAR）等，進入委內瑞拉首都卡拉卡斯拘捕總統馬杜洛夫婦，美軍無人傷亡。外界高度質疑，委內瑞拉配備的大陸製、俄國製防空武器系統均未發揮作用。對此，小艦長呂禮詩點出美國軍事行動大獲成功的關鍵，並非委內瑞拉的武器裝備完全失效，而是委國軍方收了錢、沒有抵抗。

呂禮詩。(圖/中天新聞)

呂禮詩在5日中天節目「全球大爆卦」上指出，委內瑞拉配備大陸製的JY-27型長程預警雷達，是一種米波雷達，掃描的範圍可以到達500公里，但此次卻沒發現美軍軍機。此外，其實委國還有非常多的防空飛彈系統，包括俄製Pechora-2M型短程防空飛彈、Buk-M2E型中程防空飛彈、S-300V型長程防空飛彈等，為什麼感覺上這一次通通都沒有作用？

呂禮詩分析，並不是委內瑞拉的防空系統完全被壓制、無法發揮作用。他說，根據英國的媒體「天空新聞」報導：其所瞭解關於美國對委內瑞拉發動攻擊的一切，馬杜洛被捕是「協議性撤退」（Negotiated Exit）。

川普下令軍事行動拘捕馬杜洛。(圖/美聯社)

呂禮詩表示，協議什麼？（委內瑞拉軍方）拿到錢財才協議，這也就是剛剛講到的5000萬美元，重要性就在這裡。

呂禮詩指出，為什麼美軍能不費一兵一卒拘捕馬杜洛，因為美國先來一個震撼，打到委內瑞拉的各個重要軍事基地，而那只是一個信號，是告訴委國軍方，「你已經拿錢了」，如果再做任何的反抗，「下一個被消滅的就是你」。

委內瑞拉總統馬杜洛遭拘捕到美國。(圖/路透社)

呂禮詩表示，當天在夜暗的凌晨時間，可以看到美軍各種的特戰直升機輕鬆進入委內瑞拉領空，為什麼？

呂禮詩強調，委內瑞拉也不是沒有肩射防空飛彈，委國配備的俄製SA-24型飛彈，類似美國的刺針飛彈，最大射高可以達到3500公尺，射程可以達到6公里。他說，為什麼都沒有反應？為什麼這一次美軍可以全身而退，因為（委內瑞拉軍方）拿到錢了。

呂禮詩指出，這就是真正的原因。所以外界會看到，當天委內瑞拉國內各處爆炸的現場，都是在提醒委國軍方，「你有拿到錢，你現在就應該假裝很害怕、趕快跑回家」，真正的原因就在這裡。

