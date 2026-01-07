馬杜洛被捕後假訊息暴增 AI深偽與舊照充斥社群平台

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）在美軍突襲並逮捕委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）後，從人工智慧（AI）深偽影像到回收利用的舊照片，各式各樣的視覺虛假訊息大量湧入社群媒體平台。

這些虛假或具誤導性的貼文累積了數以百萬計瀏覽次數，凸顯一個新的數位現實，亦即在重大新聞事件發生後，極度擬真的虛假訊息與真實影像和影片相互爭取注意力，虛假訊息甚至往往將後者淹沒。

在馬杜洛被捕後不久，法新社的事實查核人員發現，X與臉書（Facebook）等社群媒體平台出現許多則貼文，聲稱展示「馬杜洛被美國拘押的第一張照片」，畫面中他被美軍人員包圍，站在飛機附近。

然而，這張讓馬杜洛看來較年輕的影像實際上是由AI生成。谷歌（Google）AI工具Gemini偵測到所謂的SynthID，一種用於標示AI內容的隱形浮水印。

社群媒體用戶也分享一張圖片，聲稱是一名美國士兵與戴頭套的馬杜洛合影。

但其實這是2003年的圖片，根據當年新聞報導，畫面顯示的是美軍逮捕伊拉克領導人海珊（Saddam Hussein）的場景。

打擊假訊息的監督機構新聞守門人（NewsGuard）表示，他們辨識出7張與美國在委內瑞拉行動有關的偽造或錯誤呈現的影像與影片，僅在X平台上，這些內容不到兩天內就累積1400多萬次觀看。

這種現象凸顯社群媒體動態中充斥著AI垃圾內容，也就是利用廉價AI工具，將簡單文字指令大量轉換為高度逼真的影像，加上被錯誤詮釋的視覺素材，正逐漸模糊虛構與現實間的界線。

NewsGuard資深分析師維切洛內（Chiara Vercellone）指出：「雖然其中許多影像並未嚴重扭曲事實，但運用AI與斷章取義、戲劇化的影片，已成為散播假訊息者的手法之一。」

她說：「而且這種手法更難以被事實查核人員揭穿，因為這些影像往往看起來非常接近現實。」

美國總統川普本人在這次突擊行動後，也曾放大虛假資訊。他在自家社群平台真實社群（Truth Social）上分享一段影片，畫面顯示委內瑞拉民眾在馬杜洛被捕後，穿著內衣在街頭奔跑、歡慶。

在社群媒體上與真實新聞爭取注意力的，還包括大量帶有幽默感的AI生成影片，其中一支顯示馬杜洛與川普在白宮橢圓形辦公室跳舞。

馬杜洛昨天在紐約出庭，對毒品販運與「毒品恐怖主義」等指控表示不認罪。（編譯：徐睿承）1150107